Revelado el ENORME impacto psicológico de Abu Dhabi 2021 en Lewis Hamilton

Lewis Hamilton tendría una profunda huella psicológica por los acontecimientos de Abu Dhabi 2021, según afirmó Peter Windsor.

"Creo que, aunque ha evolucionado, ese episodio cambió radicalmente el rumbo de su carrera. No imaginé que Hamilton pudiera superar Abu Dhabi '21 sin sufrir un gran impacto psicológico", comentó Windsor en su canal de YouTube.

"Esa experiencia probablemente alteró su forma de conducir. Desde ese fin de semana, se nota que sigue batallando, y sus maniobras sobre el asfalto se han deteriorado en esos desafortunados años con Mercedes, incluso antes de su paso por Ferrari.

"Ya no es el piloto que era antes de Abu Dhabi '21", continuó el exdirector del equipo Williams. "Ha perdido por completo la conexión con el coche, y la temporada pasada con Ferrari no logró revertir esa situación.

"Aunque Charles [Leclerc] aún saca lo mejor de su vehículo, Lewis ya no es capaz de hacerlo. Lleva demasiado tiempo en la F1 y ha contado con demasiados coches competitivos, lo que le hace recordar los tiempos en que todo salía bien. Creo que, en cierto modo, está confundido, pues hasta 2021 mejoraba cada temporada", comentó.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

