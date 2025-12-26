close global

Lewis Hamilton looking downcast at the Qatar Grand Prix

¡Lewis Hamilton recibe EMOCIONANTE actualización para su futuro en F1!

Aloisio Hernández
Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, recibió una emocionante actualización para el futuro de la Fórmula 1.

Si todo va según lo previsto en Ruanda, dentro de poco más de tres años se celebrará un Gran Premio en el continente africano. Las conversaciones con la Fórmula 1 marchan bien, según ha informado el gobierno ruandés.

Esto podría suponer el regreso de esta élite automovilística a África, que estuvo en el calendario por última vez en 1993. Una situación por la que el siete veces campeón del mundo ha hecho mucha presión.

"Estamos en la carrera para organizar un evento de Fórmula 1 en 2029", declaró Jean-Guy Afrika, director general de la Rwanda Development Board, en una entrevista con The Athletic. "Queremos aprovechar el aeropuerto como la oportunidad para crear prácticamente una ciudad nueva".

Se refirió al Bugesera International Airport, cuya construcción comenzó en 2017, a unos cuarenta kilómetros al sur de Kigali. "En el mundo de la F1, construir el circuito y ofrecer instalaciones de ocio es fundamental, ya que los aficionados buscan entretenimiento".

Relacionado: BOMBAZO: La FIA toma POLÉMICA decisión con Franco Colapinto para 2026

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

