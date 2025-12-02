La DOLOROSA entrevista de Hamilton tras el fracaso en Qatar

Lewis Hamilton se ha quedado sin palabras para explicar sus actuaciones tras un fin de semana desmoralizador en la F1 durante el Gran Premio de Qatar con Ferrari.

Lusail no ofreció ningún respiro a la mala racha de Hamilton en 2025. El siete veces campeón mundial fue eliminado en SQ1 durante la clasificación sprint y nuevamente en Q1 para la carrera principal

Hamilton optó por salir desde los pits para probar ajustes en la configuración durante el sprint en Qatar, pero no pudo avanzar más allá del puesto 17 y terminó muy lejos de los puntos

La clasificación para la carrera principal el sábado parecía una oportunidad para dejar atrás los problemas acumulados, pero Hamilton volvió a ser eliminado.

El británico fue muy lacónico en su entrevista con Rachel Brookes de Sky Sports el viernes, señalando que lo único positivo fue el clima. Al hablar con la prensa tras la clasificación, sus palabras fueron aún más escasas.

La entrevistadora le preguntó: "Lewis, eres un gran campeón. Has atravesado momentos difíciles en tu carrera, pero ¿ha sido este uno de los más duros de la temporada y de este fin de semana?" Hamilton respondió con una sola palabra: "Sí"."

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Es el GP de Qatar 2025 el peor fin de semana de Hamilton en la F1?

En una entrevista con Sky Sports F1, Hamilton se mostró un poco más comunicativo y explicó cómo se sentía al volante. "El coche se sentía mucho mejor, pero eso no se reflejaba en los tiempos", comentó. Añadió: "El coche estaba en buena forma; en realidad, se notaba notablemente superior a lo que parecía durante el resto del fin de semana. Llevábamos buen ritmo, pero no conseguimos exprimir esa última vuelta."

Mientras tanto, Charles Leclerc alcanzó Q3 en ambas sesiones de clasificación en Qatar, aunque su situación no fue muy diferente a la de Hamilton. Mantener la estabilidad del SF-25 durante la clasificación resultó todo un reto para Leclerc, ya que sufrió una fuerte pérdida de agarre en la veloz curva 15, haciendo girar su Ferrari dos veces sin abandonar la sesión. El sábado, Leclerc finalizó la carrera sprint en el puesto 13, lo que le permitió comenzar el GP dominical en la posición 10, por detrás de Pierre Gasly, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Tras la clasificación, Leclerc compartió el sentir del compañero y comentó: "Comparto el sentir de Lewis. El coche se siente bastante bien y no parece estar tan desfasado, pero al comparar los tiempos, estamos muy, muy rezagados. Es simplemente el rendimiento actual del coche; no estamos donde queremos estar. He realizado bastantes ajustes desde ayer, pero no he logrado extraer nada más."

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!