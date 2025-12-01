¡SORPRESA para Alonso! Aston Martin se vio OBLIGADO a un cambio de emergencia

Aston Martin se vio obligada a realizar un cambio de emergencia al nombrar a Adrian Newey como director del equipo de F1, tras unas presuntas tensiones internas en el liderazgo.

El escudería de Lawrence Stroll sorprendió al anunciar esta semana que, a partir de 2026, el legendario diseñador Newey asumirá las funciones de director, sin renunciar a su cargo de Socio Técnico Gestor.

A sus 66 años, Newey se unió al equipo con sede en Silverstone tras salir de Red Bull en 2024 y, desde entonces, ha mantenido un perfil discreto para centrarse en el desarrollo de un coche que le permita a Aston Martin luchar por victorias en la próxima temporada.

El objetivo es competir por campeonatos ya en 2027, condición que, en apariencia, influirá en el futuro contrato del bicampeón Fernando Alonso, quien admitió antes del nombramiento de Newey que, si el coche rindiera a la altura, la temporada entrante podría marcar su despedida de la F1.

Sin embargo, algunos expertos del paddock se muestran escépticos y se preguntan si Newey tendrá el tiempo suficiente para concentrarse en el desarrollo del coche, dado que también deberá asumir las exigencias propias de ser director de equipo.

Stroll apresuró el nombramiento de Newey, según medios internacionales

Con Newey, Aston Martin contará con su cuarto director de equipo en cuatro años, tras la etapa de Otmar Szafnauer, Mike Krack y el actual responsable, Andy Cowell.

En declaraciones a Sky F1 durante el GP de Qatar de este fin de semana, el propio Newey aseguró que hará lo posible por evitar compromisos mediáticos en la próxima temporada, limitándose únicamente a asistir a las carreras que ya tenía programadas para 2026.

El diario deportivo Marca informó que la designación de Newey como director fue tomada "con urgencia" por Stroll, mientras Mike Krack, experto en diseño y exdirector del equipo, compartirá las responsabilidades durante la próxima temporada hasta que se encuentre un reemplazo definitivo.

Otra filtración sugiere que el anuncio de la llegada de Newey y del nuevo cargo de Andy Cowell como director de estrategia se produjo de manera repentina.

El informe indica que las conversaciones para sustituir a Cowell comenzaron el pasado fin de semana en Las Vegas, donde se produjo, según se cuenta, un "intercambio acalorado" entre Cowell y Newey.

Si fuera cierto que Stroll sigue en la búsqueda de un director permanente, podría abrirse la puerta para que el exjefe de Red Bull, Christian Horner, regrese a la Fórmula 1, tras haberse mencionado su candidatura antes del nombramiento de Newey.

Actualmente, Horner se encuentra en periodo de inactividad y no habría podido asumir el puesto aunque se le ofreciera, pero podría tener la oportunidad de volver la próxima temporada.

