¿Se va? F1 Store lanza IMPORTANTE señal del futuro de Hamilton en Ferrari
Tras los grandes descuentos del Black Friday en la F1 Store este año, la tienda oficial de merchandising ha extendido las ofertas por tiempo limitado para celebrar el Cyber Monday, reduciendo aún más los precios, especialmente de Lewis Hamilton.
Se han rebajado los precios en todas las escuderías, de modo que podrás encontrar indumentaria oficial de cada equipo a precios muy atractivos.
Incluso hay productos exclusivos de Ferrari 2025 con la firma de Lewis Hamilton. Utiliza el código F1BLK70 para obtener hasta un 70% de descuento en artículos seleccionados hasta el 1 de diciembre a las 11:59 pm (GMT).
A continuación, te presentamos algunas de las mejores ofertas disponibles este Cyber Monday.
FerrariFerrari 2025 – Gorra de Lewis Hamilton: £24.60 down from £41 Ferrari 2025 – Camiseta oversize: £48.60 down from £81 Scuderia Ferrari 2025 – Chaqueta de equipo de carreras: £132 down from £220 Ferrari 2025 – Gorra de Charles Leclerc: £24.60 down from £41
McLarenMcLaren – Camiseta oversize con gráfico de Lando Norris: £25.80 down from £43 McLaren 2025 – Camiseta de equipo: £39 down from £65 McLaren 2025 – Polo de piloto de Oscar Piastri: £48 down from £80 McLaren 2025 – Camiseta de piloto de Lando Norris: £40.80 down from £68
MercedesMercedes – Camiseta adidas para piloto de equipo: £60 down from £100 Mercedes AMG Petronas adidas F1 2025 – Sudadera con capucha: £66 down from £110 Mercedes – Camiseta adidas F1 2025 para piloto: £45 down from £75 Mercedes – Camiseta adidas de George Russell: £21 down from £35
Red BullRed Bull 2025 – Camiseta de piloto de Max Verstappen: £40.80 down from £68 Red Bull 2025 – Camiseta de equipo: £39 down from £65 Red Bull Racing – Camiseta naranja de piloto (Verstappen): £9.60 down from £32
WilliamsWilliams x Reflo – Sudadera con capucha de Carlos Sainz: £51 down from £85 Williams Racing 2025 – Polo de equipo: £40.50 down from £67.50 Williams – Camiseta edición especial Night Race: £21.60 down from £36
Aston MartinAston Martin 2025 – Camiseta de piloto del equipo de Fernando Alonso: £37.80 down from £63 Aston Martin – Gorra del equipo Alonso: £24.30 down from £40.50 Aston Martin 2025 – Gorra de Lance Stroll: £24.30 down from £40.50
Racing BullsVCARB New Era 9FORTY – Gorra azul: £17.40 down from £29 RB – Camiseta de fútbol Hugo: £53.40 down from £89
HaasHaas F1 VF-25 – Camiseta gráfica: £19.80 down from £33. Haas F1 Moneygram 2025 – Camiseta de equipo: £33 down from £55
SauberKick Sauber F1 2025 – Sudadera de cierre lateral estilo quarter zip: £53.40 down from £89 Sauber F1 2025 – Gorra de piloto Gabriel Bortoleto: £27 down from £45
AlpineAlpine F1 Team 2025 – Sudadera con capucha sin cierre: £33 down from £110 Alpine F1 Team 2025 – Camiseta: £19.50 down from £65
