La EMOTIVA reacción de Sainz tras su podio en Qatar
Carlos Sainz consiguió un podio decisivo en el Gran Premio de Qatar.
Este logro no solo fue importante para él, sino también para Max Verstappen, ya que Sainz se llevó puntos cruciales de Lando Norris, que terminó justo fuera del podio. Tras la carrera, Sainz se mostró eufórico por el resultado alcanzado.
Durante gran parte del encuentro parecía que McLaren, gracias a una estrategia alternativa, se encaminaría hacia el segundo y tercer puesto detrás de Verstappen. Sin embargo, en la segunda mitad de la carrera Norris quedó atrapado detrás de Kimi Antonelli y, finalmente, también detrás de Sainz.
La Mercedes sufrió una pérdida de agarre en los neumáticos, permitiendo que Norris lo sobrepasara, pero Sainz supo mantener la calma y mantener su posición.
Este manejo impecable le permitió subir al podio, algo que alegró a Williams y también a Red Bull, pues posiblemente le quitó puntos fundamentales al líder del campeonato, Norris.
Sainz orgulloso y satisfecho con el podio para Williams en Catar
"Estoy muy contento y orgulloso del equipo por lo que hemos conseguido hoy. Llegábamos al fin de semana con pocas expectativas, pero demostramos una buena velocidad y una estrategia acertada", explicó Carlos.
"Todo encajó a la perfección y nos llevó a obtener un podio inesperado. Durante el año hemos mejorado en muchos aspectos y hoy corrimos una carrera impecable. Sinceramente, no esperaba este resultado", manifestó Sainz con una gran sonrisa durante las entrevistas del podio.
