Colapinto Noticias Hoy: Problemas por Cadillac; Afectado por Hamilton; Cambios en Alpine
Colapinto Noticias Hoy: Problemas por Cadillac; Afectado por Hamilton; Cambios en Alpine
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este viernes 14 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto Hoy: ¡El VERDADERO culpable del CHOQUE con Lewis Hamilton! ::: LEER MÁS
Franco Colapinto Hoy: Alpine se METE EN PROBLEMAS por culpa de Checo Pérez. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto Hoy: URGENTE - Alpine prepara RADICAL cambio para el argentino. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
FRANCO COLAPINTO
Colapinto Noticias Hoy: Problemas por Cadillac; Afectado por Hamilton; Cambios en Alpine
- hace 18 minutos
FÓRMULA 1
F1 Noticias Hoy: Nuevo compañero para Sainz; Anuncio de Ferrari
- 1 hour ago
Alpine
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 2 hours ago
Cadillac
El PLAN de Checo Pérez en Cadillac tras el TEST con Ferrari
- 2 hours ago
Cadillac
OFICIAL: ¡La F1 hace ANUNCIO para Cadillac y Checo Pérez!
- Ayer 19:00
Alpine
Franco Colapinto y Alpine se METEN EN PROBLEMAS por culpa de Checo Pérez
- 3 hours ago
Más leído
30.000+ views
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
5.000+ views
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
5.000+ views
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
5.000+ views
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre
4.000+ views
La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
- 1 noviembre
2.500+ views
Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
- 7 noviembre