Colapinto Noticias Hoy: Problemas por Cadillac; Afectado por Hamilton; Cambios en Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este viernes 14 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto Hoy: ¡El VERDADERO culpable del CHOQUE con Lewis Hamilton! ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: Alpine se METE EN PROBLEMAS por culpa de Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: URGENTE - Alpine prepara RADICAL cambio para el argentino. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!