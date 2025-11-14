¡El VERDADERO culpable del CHOQUE de Colapinto y Hamilton!

Han dicho quién es el verdadero culpable del choque entre Lewis Hamilton y Franco Colapinto en el pasado Gran Premio de Brasil.

En declaraciones a Sport.de, el ex piloto de F1 Christian Danner explicó la difícil situación del campeón en el equipo de Maranello y señaló que aún no es tarde para que recupere su forma: “Hamilton sufre y casi se inunda en autocompasión por lo mal que le ha ido.

“La verdad es que él se genera muchos problemas a sí mismo. Por ejemplo, dañó su alerón con una maniobra temeraria contra Alpine –creo que fue Colapinto– y, en Brasil, su choque fue enteramente culpa suya. Estos errores, como ignorar las banderas amarillas y seguir cometiendo equivocaciones, recaen sobre él”, añadió.

“No se trata de que el mundo esté en su contra y que todo vaya mal. Mirarse al interior es complicado, incluso para un campeón del calibre de Hamilton, pero es un paso fundamental para solucionar las cosas. Solo tiene que mantener la cabeza baja y seguir adelante. Sin duda, es un piloto muy rápido", comentó.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

