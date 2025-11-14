La TRAMPA de Lewis Hamilton en el pasado GP de Brasil

Lewis Hamilton y Ferrari idearon una jugada inteligente en el Gran Premio de Brasil para evitar que un fin de semana complicado empañara los planes de cierre de temporada del siete veces campeón mundial de F1.

Cuando Hamilton salió a pista con un Ferrari gravemente dañado, se convirtió en el último de los competidores restantes. Sin duda, el británico pudo haber sentido la tentación de regresar a boxes y abandonar la carrera de inmediato; sin embargo, esperó hasta la vuelta 40 de 71, a pesar de que era evidente que no lograría sumar puntos.

La razón es sencilla: el equipo quería asegurarse de que Hamilton cumpliera la penalización de cinco segundos antes de retirarse, evitando que el castigo se trasladara al próximo Gran Premio de Las Vegas. De no haber cumplido la sanción durante la carrera, esta se habría convertido en una penalización de bajada de parrilla para la competencia posterior.

En el Gran Premio de Italia, una sanción proveniente del Gran Premio de los Países Bajos se tradujo en una bajada de parrilla en la carrera local de Ferrari, lo que supuso un duro golpe a sus oportunidades de alcanzar el podio.

Sin embargo, el equipo ha tomado medidas para que eso no vuelva a ocurrir en Las Vegas, y Hamilton espera disfrutar de un fin de semana sin penalizaciones en la tercera carrera celebrada en Estados Unidos, tras haber sido afectado en cuatro de los últimos seis fines de semana de competencia.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

