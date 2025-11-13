¡Lewis Hamilton revela si SE VA O SE QUEDA en Ferrari!

Lewis Hamilton dejó un contundente mensaje sobre su futuro en Ferrari de cara a la próxima temporada.

En declaraciones del siete veces campeón del mundo publicadas por FormulaPassion, esto fue lo que dijo sobre su continuidad en 2026: “Este ha sido un año difícil, pero honestamente me lo esperaba.

"Me estoy uniendo a un nuevo equipo y una nueva cultura y soy muy consciente de que el progreso lleva tiempo. Así que es un año dedicado a la construcción de los cimientos y ha sido difícil.

"Pero siento que estamos progresando y siento que esto me está llevando a estar en una buena posición para el próximo año, y eso es lo más importante. La posición en el campeonato mundial de pilotos no le importa a nadie.

"No me importa ser quinto o sexto o cosas así, se trata más bien de mantener el segundo lugar en el campeonato de constructores para el equipo", comentó el británico.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

