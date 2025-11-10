Alpine explica el motivo que hace TAN ESPECIAL a Colapinto

Alpine ha confirmado su alineación de pilotos para 2026 tras meses de especulación sobre el desempeño irregular de Franco Colapinto, pero Flavio Briatore ha dado más detalles sobre su firma.

Pierre Gasly sigue siendo el piloto principal del equipo, además de haber sido el único en sumar puntos esta temporada. El próximo año contará de nuevo con Franco Colapinto como compañero en la escudería.

No obstante, desde que volvió a competir a tiempo completo, Colapinto tampoco ha logrado sumar puntos y se encuentra actualmente al final del campeonato de pilotos, al igual que Doohan.

Justo antes del Gran Premio de Brasil de este fin de semana, donde contará con el apoyo de numerosos aficionados, Alpine anunció que Colapinto seguirá formando parte del equipo en 2026.

Colapinto firma contrato para su primera temporada completa en F1

Quedan apenas cuatro jornadas en el campeonato 2025, y Alpine se encuentra en el último puesto de la clasificación de constructores con solo 20 puntos.

Sin embargo, Briatore y su escudería han considerado que el rendimiento de Colapinto merece que conserve su plaza, confirmando ahora la continuación del acuerdo plurianual establecido a principios de este año con el ex piloto de Williams.

"He seguido de cerca el progreso de Franco durante su etapa en la Fórmula 1 y siempre he confiado en que posee las cualidades y el potencial necesarios para crecer y convertirse en un piloto de élite. Nuestra decisión de continuar juntos en 2026 refleja nuestro compromiso y el apoyo incondicional para que siga evolucionando en la pista", destacó Briatore.

"Ha sido un año duro para todo el equipo, y aunque no ha sido el entorno más favorable para competir, tanto Franco como Pierre han dado lo mejor de sí para preparar al equipo de cara a la siguiente temporada. Con la combinación de experiencia, velocidad y talento que aportan, contamos con una base sólida que nos permitirá seguir avanzando y, con suerte, regalar a nuestros aficionados momentos emocionantes el próximo año", el directivo añadió.

