Hamilton tiene su MEJOR carrera desde que llegó a Ferrari

El campeón de F1, Lewis Hamilton, arrancó de forma espectacular en el Gran Premio de Estados Unidos, ya que todos los favoritos pasaron la primera curva sin problemas y fue vital para lograr la cuarta posición final.

Con apenas 40 años, Hamilton inició la carrera en la quinta posición, pero logró adelantar a su excompañero George Russell para colocarse cuarto y se mantuvo muy cerca de Lando Norris, aspirante al podio, gracias al DRS.

El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, mostró un inicio frenético con neumáticos blandos, adelantando a Norris por la banda en la primera curva, mientras Max Verstappen conservaba la delantera.

Además, ambos McLaren se lanzaron al ataque, siendo Oscar Piastri quien recuperó terreno y adelantó a George Russell para ocupar la quinta posición.

Ferrari en forma en COTA

A pesar de estos buenos arranques en el GP de Estados Unidos, comenzaron a surgir dudas sobre el desgaste de los neumáticos de Ferrari, dejando a Leclerc en una situación complicada bajo el abrasador sol de Texas. Por otra parte, el Williams de Alex Albon obligó a una doble bandera amarilla cuando se quedó rezagado y regresó a los pits de forma desesperada.

Durante la duela en la curva 12, Albon sufrió daños tras intentar adelantar a Lance Stroll y chocar con Gabriel Bortoleto. La colisión fue registrada por el control de carrera, aunque los comisarios decidieron no tomar medidas adicionales.

Más adelante, se activó el coche de seguridad virtual tras un incidente entre Kimi Antonelli y Carlos Sainz en la séptima vuelta. El español intentó adelantar en la curva 15, lo que derivó en un choque; mientras Antonelli pudo seguir en carrera, Sainz se quedó inmóvil sobre la pista, provocando la activación del VSC y marcando una jornada complicada para ambos pilotos de Williams. Los comisarios investigarán este choque una vez finalizada la carrera.

