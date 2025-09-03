Las palabras de Schumacher que exhiben la REALIDAD de Hamilton en Ferrari
Ralf Schumacher ha criticado severamente a Lewis Hamilton por el castigo que tendrá con Ferrari para el Gran Premio de Italia en Monza.
Lewis Hamilton recibirá una penalización de cinco puestos de parrilla a cumplir en Monza, por lo que Ralf está preocupado por el futuro del piloto británico en Ferrari y el tipo de errores que está cometiendo.
"En Holanda cometió un grave error. En la jerga de los pilotos, lo llamaríamos un error de primero de Primaria", declaró el alemán a Sky Sport.
"Empiezo a sentirme confundido con él. Por un lado, creo que puede hacerlo, pero por otro, parece estar bajo una enorme presión y a menudo se toma las cosas con sus propias manos. Es realmente trágico verlo así ahora", agregó.
"Si algo no ocurre pronto, no sé qué debería hacer, si continuar corriendo o algo diferente. Es trágico verlo así ahora mismo. Aunque la velocidad siga ahí, siempre hay algo que no funciona", finalizó Ralf Schumacher.
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmen
