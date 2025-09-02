Han asegurado que Sergio Pérez dominó a Lewis Hamilton en su primer año con Red Bull Racing.

Antonio Pérez, padre del corredor de Cadillac, dijo lo siguiente sobre su hijo en un evento público: "A ‘Checo’ Pérez, Red Bull el primer año lo necesitaba para ser campeón del mundo.

"Le dieron un gran carro y tuvo a un ocho veces campeón del mundo atrás de él, a Lewis Hamilton. Checo estuvo cuatro años en RB. ¿Cuántos años fue campeón RB? Los cuatro.

"Esperemos que continúen los próximos cuatro [siendo campeones] sin ‘Checo'. Él hizo campeón del mundo a Verstappen. Si a ‘Checo’ Pérez le hubieran dado el Fórmula 1 que le dieron el primer año, el último año, ‘Checo’ también sería campeón del mundo de F1", señaló a VictoryMediaMX.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

