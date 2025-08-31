close global

F1 Colapinto Hoy: Culpa a Sainz de su fracaso; Alpine toma decisión oficial con su futuro

Aloisio Hernández
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este sábado 30 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: CULPA a Carlos Sainz de su fracaso en la qualy de Holanda. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: OFICIAL - Alpine declara sobre el FUTURO del argentino. ::: LEER MÁS

F1 Checo Hoy: Revelan su salario en Cadillac
F1 Checo Hoy: Revelan su salario en Cadillac

  • hace 33 minutos
OFICIAL: Alpine decide el futuro de Franco Colapinto
OFICIAL: Alpine decide el futuro de Franco Colapinto

  • Ayer 21:00
F1 Colapinto Hoy: Culpa a Sainz de su fracaso; Alpine toma decisión oficial con su futuro
F1 Colapinto Hoy: Culpa a Sainz de su fracaso; Alpine toma decisión oficial con su futuro

  • 1 hour ago
F1 Hoy: Resultados FP3 y Qualy del GP de Holanda; Horarios para la carrera
F1 Hoy: Resultados FP3 y Qualy del GP de Holanda; Horarios para la carrera

  • 2 hours ago
¡No se puede creer el MILLONARIO SALARIO de Checo Pérez en Cadillac!
¡No se puede creer el MILLONARIO SALARIO de Checo Pérez en Cadillac!

  • Ayer 22:00
ENORME Alonso y Sainz en la qualy de Países Bajos; Pole de Oscar Piastri
ENORME Alonso y Sainz en la qualy de Países Bajos; Pole de Oscar Piastri

  • Ayer 16:05
