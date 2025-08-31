F1 Colapinto Hoy: Culpa a Sainz de su fracaso; Alpine toma decisión oficial con su futuro

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este sábado 30 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: CULPA a Carlos Sainz de su fracaso en la qualy de Holanda. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: OFICIAL - Alpine declara sobre el FUTURO del argentino. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!