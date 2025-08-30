Franco Colapinto señaló a Carlos Sainz por su resultado en la clasificación del Gran Premio de Países Bajos.

En declaraciones a GPFans en Zandvoort, el corredor argentino dijo lo siguiente sobre lo sucedido en la qualy: "Fue frustrante. Creo que lo estábamos haciendo bien en general, nos veíamos fuertes, el coche iba bastante bien. Y fue una buena vuelta, creo que hasta el último sector, cuando tenía a Sainz y Bearman por delante.

"En las curvas 11, 12 y 13 perdí mucha carga aerodinámica, cediendo esa décima y media a Pierre, y fue la décima que no me dejó pasar. El coche se sentía fuerte, lo cual es, por supuesto, lo mejor, pero cuando está tan apretado, estos pequeños detalles pueden reducir mucho la carga aerodinámica. Estábamos atascados con eso.

"La clave es maximizar el coche que tenemos, hacerlo más sólido, a ver qué podemos hacer. Mucha gente se ha salido, ha sido un fin de semana difícil, pero creo que, en general, lo hemos gestionado bastante bien. Hubo muchos cambios en la FP3 que no funcionaron, y luego volvimos a lo que sabíamos que funcionaba para la clasificación, y el coche volvió a estar a tope.

"Estaba contento con el coche; creo que, en general, no logramos remontar en el último sector, con los coches de delante, lo que me hizo perder mucho tiempo. Pero sí, es molesto; creo que mañana tendremos muchas oportunidades. Es una carrera muy ajustada; el primer sector fue más rápido, creo yo, y el segundo también, así que es muy similar.

"Pero en el último sector, con los coches de delante, las vueltas fueron muy parecidas. No es solo eso, hoy mejoramos el coche, lo cual es alentador. Pero sí, es molesto cuando al final no sabes qué hacer", señaló.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

