URGENTE: El DESASTRE de Franco Colapinto en la qualy de Países Bajos

Franco Colapinto sufrió de un nuevo desastre durante la clasificación para el Gran Premio de Países Bajos.

El corredor argentino quedó eliminado en la Q1 luego de que su último intento lo dejó al borde del corte y que finalmente lo vio ser superado por Gabriel Bortoleto luego de que Yuki Tsunoda subió en el clasificador.

La mala noticia para Franco es que Pierre Gasly logró meterse con comodidad en la Q2, lo que despierta las dudas y cuestionamientos sobre el sudamericano por el rendimiento que ha tenido en las últimas semanas.

Junto a Colapinto quedaron fuera Lance Stroll, Oliver Bearman, Esteban Ocon y Nico Hulkenberg.

Relacionado: Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!