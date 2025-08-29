close global

Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

Alonso se pone AL NIVEL de McLaren; Colapinto logra su MEJOR resultado en la FP2 del GP de Países Bajos

Alonso se pone AL NIVEL de McLaren; Colapinto logra su MEJOR resultado en la FP2 del GP de Países Bajos

Aloisio Hernández
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

Fernando Alonso volvió a tener una sesión espectacular y venció a Oscar Piastri al quedar solamente por detrás de Lando Norris en la FP2 del GP de Países Bajos.

El bicampeón del mundo se quedó a apenas 0.087 segundos del McLaren que finalizó con la mejor vuelta en 1:09.890 segundos. Por otro lado, Franco Colapinto obtuvo su mejor resultado de la temporada al finalizar en P9.

George Russell quedó en cuarto lugar, seguido por max Verstappen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Colapinto y Nico Hulkenberg. La segunda sesión de este viernes se vio protagonizada por varias banderas rojas a causa de incidentes de corredores.

Isack Hadjar, Lance Stroll y Alexander Albon no completaron el segundo entrenamiento libre debido a choques y accidentes que los dejaron fuera de actividad.

Resultados: FP2 GP de Países Bajos

Posición Piloto
1Lando Norris
2Fernando Alonso
3Oscar Piastri
4George Russell
5Max Verstappen
6Lewis Hamilton
7Yuki Tsunoda
8Charles Leclerc
9Franco Colapinto
10Nico Hulkenberg
11Oliver Bearman
12Kimi Antonelli
13Gabriel Bortoleto
14Liam Lawson
15Esteban Ocon
16Carlos Sainz
17Alexander Albon
18Lance Stroll
19Pierre Gasly
20Isack Hadjar

Relacionado: Horarios y canales de televisión para el GP de Países Bajos

¿Qué pasó en la FP1 del GP de Países Bajos?

Fernando Alonso ha logrado un nuevo milagro con Aston Martin y fue la gran sorpresa del primer entrenamiento libre rumbo al Gran Premio de Países Bajos 2025 de la Fórmula 1.

El bicampeón del mundo quedó cuarto con un tiempo de 1:10.841 segundos, siendo superado solamente por Lance Stroll, Oscar Piastri y Lando Norris. Fue el corredor británico quien se quedó con la mejor vuelta con un tiempo de 1:10.278 para comenzar el fin de semana en Zandvoort.

Alexander Albon quedó quinto, por delante de Max Verstappen, George Russell, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto y Pierre Gasly. Franco Colapinto quedó en la posición número 18.

Ferrari quedó lejos del top 10 con sus dos corredores en 14º y 15º lugar. Además, Kimi Antonelli tuvo un despiste que lo vio salirse de la pista y quedarse atorado en al grava, por lo que tuvo que abandonar la sesión.

Resultados: FP1 GP de Países Bajos

Posición Piloto
1Oscar Piastri
2Lando Norris
3Lance Stroll
4Fernando Alonso
5Alexander Albon
6Max Verstappen
7George Russell
8Carlos Sainz
9Gabriel Bortoleto
10Pierre Gasly
11Liam Lawson
12Isack Hadjar
13Nico Hulkenberg
14Charles Leclerc
15Lewis Hamilton
16Yuki Tsunoda
17Esteban Ocon
18Franco Colapinto
19Oliver Bearman
20Kimi Antonelli

