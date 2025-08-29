Fernando Alonso volvió a tener una sesión espectacular y venció a Oscar Piastri al quedar solamente por detrás de Lando Norris en la FP2 del GP de Países Bajos.

El bicampeón del mundo se quedó a apenas 0.087 segundos del McLaren que finalizó con la mejor vuelta en 1:09.890 segundos. Por otro lado, Franco Colapinto obtuvo su mejor resultado de la temporada al finalizar en P9.

George Russell quedó en cuarto lugar, seguido por max Verstappen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Colapinto y Nico Hulkenberg. La segunda sesión de este viernes se vio protagonizada por varias banderas rojas a causa de incidentes de corredores.

Isack Hadjar, Lance Stroll y Alexander Albon no completaron el segundo entrenamiento libre debido a choques y accidentes que los dejaron fuera de actividad.

Resultados: FP2 GP de Países Bajos

Posición Piloto 1 Lando Norris 2 Fernando Alonso 3 Oscar Piastri 4 George Russell 5 Max Verstappen 6 Lewis Hamilton 7 Yuki Tsunoda 8 Charles Leclerc 9 Franco Colapinto 10 Nico Hulkenberg 11 Oliver Bearman 12 Kimi Antonelli 13 Gabriel Bortoleto 14 Liam Lawson 15 Esteban Ocon 16 Carlos Sainz 17 Alexander Albon 18 Lance Stroll 19 Pierre Gasly 20 Isack Hadjar

Relacionado: Horarios y canales de televisión para el GP de Países Bajos

¿Qué pasó en la FP1 del GP de Países Bajos?

Fernando Alonso ha logrado un nuevo milagro con Aston Martin y fue la gran sorpresa del primer entrenamiento libre rumbo al Gran Premio de Países Bajos 2025 de la Fórmula 1.

El bicampeón del mundo quedó cuarto con un tiempo de 1:10.841 segundos, siendo superado solamente por Lance Stroll, Oscar Piastri y Lando Norris. Fue el corredor británico quien se quedó con la mejor vuelta con un tiempo de 1:10.278 para comenzar el fin de semana en Zandvoort.

Alexander Albon quedó quinto, por delante de Max Verstappen, George Russell, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto y Pierre Gasly. Franco Colapinto quedó en la posición número 18.

Ferrari quedó lejos del top 10 con sus dos corredores en 14º y 15º lugar. Además, Kimi Antonelli tuvo un despiste que lo vio salirse de la pista y quedarse atorado en al grava, por lo que tuvo que abandonar la sesión.

Resultados: FP1 GP de Países Bajos

Posición Piloto 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 Lance Stroll 4 Fernando Alonso 5 Alexander Albon 6 Max Verstappen 7 George Russell 8 Carlos Sainz 9 Gabriel Bortoleto 10 Pierre Gasly 11 Liam Lawson 12 Isack Hadjar 13 Nico Hulkenberg 14 Charles Leclerc 15 Lewis Hamilton 16 Yuki Tsunoda 17 Esteban Ocon 18 Franco Colapinto 19 Oliver Bearman 20 Kimi Antonelli

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!