Alonso se pone AL NIVEL de McLaren; Colapinto logra su MEJOR resultado en la FP2 del GP de Países Bajos
Fernando Alonso volvió a tener una sesión espectacular y venció a Oscar Piastri al quedar solamente por detrás de Lando Norris en la FP2 del GP de Países Bajos.
El bicampeón del mundo se quedó a apenas 0.087 segundos del McLaren que finalizó con la mejor vuelta en 1:09.890 segundos. Por otro lado, Franco Colapinto obtuvo su mejor resultado de la temporada al finalizar en P9.
George Russell quedó en cuarto lugar, seguido por max Verstappen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Colapinto y Nico Hulkenberg. La segunda sesión de este viernes se vio protagonizada por varias banderas rojas a causa de incidentes de corredores.
Isack Hadjar, Lance Stroll y Alexander Albon no completaron el segundo entrenamiento libre debido a choques y accidentes que los dejaron fuera de actividad.
Resultados: FP2 GP de Países Bajos
|Posición
|Piloto
|1
|Lando Norris
|2
|Fernando Alonso
|3
|Oscar Piastri
|4
|George Russell
|5
|Max Verstappen
|6
|Lewis Hamilton
|7
|Yuki Tsunoda
|8
|Charles Leclerc
|9
|Franco Colapinto
|10
|Nico Hulkenberg
|11
|Oliver Bearman
|12
|Kimi Antonelli
|13
|Gabriel Bortoleto
|14
|Liam Lawson
|15
|Esteban Ocon
|16
|Carlos Sainz
|17
|Alexander Albon
|18
|Lance Stroll
|19
|Pierre Gasly
|20
|Isack Hadjar
¿Qué pasó en la FP1 del GP de Países Bajos?
Fernando Alonso ha logrado un nuevo milagro con Aston Martin y fue la gran sorpresa del primer entrenamiento libre rumbo al Gran Premio de Países Bajos 2025 de la Fórmula 1.
El bicampeón del mundo quedó cuarto con un tiempo de 1:10.841 segundos, siendo superado solamente por Lance Stroll, Oscar Piastri y Lando Norris. Fue el corredor británico quien se quedó con la mejor vuelta con un tiempo de 1:10.278 para comenzar el fin de semana en Zandvoort.
Alexander Albon quedó quinto, por delante de Max Verstappen, George Russell, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto y Pierre Gasly. Franco Colapinto quedó en la posición número 18.
Ferrari quedó lejos del top 10 con sus dos corredores en 14º y 15º lugar. Además, Kimi Antonelli tuvo un despiste que lo vio salirse de la pista y quedarse atorado en al grava, por lo que tuvo que abandonar la sesión.
Resultados: FP1 GP de Países Bajos
|Posición
|Piloto
|1
|Oscar Piastri
|2
|Lando Norris
|3
|Lance Stroll
|4
|Fernando Alonso
|5
|Alexander Albon
|6
|Max Verstappen
|7
|George Russell
|8
|Carlos Sainz
|9
|Gabriel Bortoleto
|10
|Pierre Gasly
|11
|Liam Lawson
|12
|Isack Hadjar
|13
|Nico Hulkenberg
|14
|Charles Leclerc
|15
|Lewis Hamilton
|16
|Yuki Tsunoda
|17
|Esteban Ocon
|18
|Franco Colapinto
|19
|Oliver Bearman
|20
|Kimi Antonelli
