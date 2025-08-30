Charles Leclerc SEÑALA AL CULPABLE del pobre nivel de Ferrari

Charles Leclerc ha señalado al culpable del pobre rendimiento que ha mostrado Ferrari a lo largo del fin de semana del Gran Premio de Países Bajos.

El corredor monegasco dijo lo siguiente a los medios de comunicación tras lo sucedido en Zandvoort: "Esta pista pone de manifiesto todos los defectos de nuestro coche. Desde el principio del fin de semana, he estado luchando.

"He probado muchas cosas en el coche para encontrar la solución, algo muy diferente para intentar encontrar las soluciones adecuadas, y no lo he conseguido, pero eso no excusa que en la Q3 no hiciera una buena vuelta; de hecho, fue realmente mala.

"Podríamos haber terminado cuartos si lo hubiéramos hecho todo bien, pero no fui lo suficientemente bueno. Hace un año, en la carrera, lo hicimos todo a la perfección; incluso si tuviéramos que repetirnos, los demás tendrían que cometer un error estratégico.

"Ni siquiera pienso en los McLaren, y Verstappen con el Red Bull es fuerte. Luego estamos nosotros con los demás, así que será difícil marcar la diferencia", apuntó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores previo al GP de Países Bajos?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

