Charles Leclerc, Ferrari, Belgium, 2025

Charles Leclerc manda MALAS NOTICIAS a Ferrari: "El peor viernes del año"

Charles Leclerc manda MALAS NOTICIAS a Ferrari: "El peor viernes del año"

Aloisio Hernández
Charles Leclerc, Ferrari, Belgium, 2025

Charles Leclerc reveló malas noticias para Ferrari luego de los dos primeros entrenamientos libres rumbo al Gran Premio de Países Bajos.

El corredor monegasco dijo lo siguiente a la prensa tras la FP2 de este viernes en Zandvoort: "Lo describiría como un viernes muy, muy, muy, muy difícil. Probablemente el peor viernes del año.

"Esto ocurre justo después de las vacaciones, así que es una especie de llamada de atención. La segunda sesión de entrenamientos libres fue un poco mejor que la primera, pero aún estamos lejos de donde queremos estar.

"Necesitamos hacer todo lo posible para mejorar mañana. Será difícil competir hoy con los rapidísimos McLaren y Aston Martin", señaló el piloto.

Relacionado: George Russell califica de "tonterías" las palabras de Lewis Hamilton

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

  • 1. McLaren 559 puntos
  • 2. Ferrari 260 puntos
  • 3. Mercedes 236 puntos
  • 4. Red Bull Racing 194 puntos
  • 5. Williams 70 puntos
  • 6. Aston Martin 52 puntos
  • 6. Kick Sauber 51 puntos
  • 7. Racing Bulls 45 puntos
  • 9. Haas 35 puntos
  • 10. Alpine 20 puntos

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

1717 votos

Fórmula 1 Ferrari Charles Leclerc

