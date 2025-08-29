Kimi Antonelli habla HONESTAMENTE sobre su NUEVO error en Mercedes
Kimi Antonelli habla HONESTAMENTE sobre su NUEVO error en Mercedes
Andrea Kimi Antonelli ha hablado abiertamente sobre su nuevo error con Mercedes en medio de una crisis de resultados.
Tras la FP2, el corredor italiano respondió a los periodistas sobre lo sucedido en la FP1 cuando tuvo que abandonar la sesión: "No sé. Estaba presionando mucho al principio de la primera vuelta, y luego me bloqueé. Y me atasqué.
"Mi sesión terminó después de solo una vuelta. Y, obviamente, no fue ideal porque perdí algo de kilometraje y, básicamente, no hice ninguna última vuelta. Y en la segunda vuelta, tuve que mejorar mi ritmo.
"Y sí, hay bastante trabajo por hacer, pero sabemos dónde mejorar. Y, sí, ahora con ganas de mañana", comentó.
¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?
El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.
Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.
Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.
- 1. Óscar Piastri 284 puntos
- 2. Lando Norris 275 puntos
- 3. Max Verstappen 187 puntos
- 4. George Russell 172 puntos
- 5. Charles Leclerc 151 puntos
- 6. Lewis Hamilton 109 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 puntos
- 8. Alexander Albon 54 puntos
- 9. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 10. Esteban Ocon 27 puntos
- 11. Fernando Alonso 26 puntos
- 12. Lance Stroll 26 puntos
- 13. Isack Hadjar 22 puntos
- 14. Pierre Gasly 20 puntos
- 15. Liam Lawson 20 puntos
- 16. Carlos Sainz 16 puntos
- 17. Gabriel Bortoleto 14 puntos
- 18. Yuki Tsunoda 10 puntos
- 19. Oliver Bearman 8 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
Relacionado: Mercedes sentencia la CONTINUIDAD de Kimi Antonelli tras el desastre en FP1
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¡Checo Pérez anuncia la fecha de su RETIRO de la F1!
- 2 hours ago
Franco Colapinto REVELA TODO sobre su MEJOR resultado con Alpine en 2025
- hace 43 minutos
Carlos Sainz ADVIERTE a Williams que no quiere ERRORES el fin de semana
- 1 hour ago
¡Nadie puede creer lo que opina Ferrari del ERROR de Lewis Hamilton!
- 2 hours ago
Kimi Antonelli habla HONESTAMENTE sobre su NUEVO error en Mercedes
- 2 hours ago
La MISIÓN IMPOSIBLE que Lewis Hamilton le EXIGE a Ferrari
- 2 hours ago
Más leído
F1 Checo Hoy: Nuevo ridículo de Red Bull; Puede caerse el fichaje con Cadillac; Pierde asiento
- 8 agosto
McLaren, en ALERTA por culpa de Fernando Alonso
- 9 agosto
¡Revelan el NUEVO EQUIPO de Checo Pérez para su vuelta a la F1 en 2026!
- 12 agosto
F1 Hoy: McLaren, en peligro por Alonso; El gesto de Sainz; Malas noticias para Aston Martin
- 10 agosto
F1 Hoy: Sainz se reúne con Tom Brady; Checo es atacado por un mexicano
- 14 agosto
Checo Pérez F1 Hoy: Reunión con Christian Horner en Cadillac; Recibe ataque de mexicano
- 13 agosto