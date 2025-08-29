Kimi Antonelli habla HONESTAMENTE sobre su NUEVO error en Mercedes

Andrea Kimi Antonelli ha hablado abiertamente sobre su nuevo error con Mercedes en medio de una crisis de resultados.

Tras la FP2, el corredor italiano respondió a los periodistas sobre lo sucedido en la FP1 cuando tuvo que abandonar la sesión: "No sé. Estaba presionando mucho al principio de la primera vuelta, y luego me bloqueé. Y me atasqué.

"Mi sesión terminó después de solo una vuelta. Y, obviamente, no fue ideal porque perdí algo de kilometraje y, básicamente, no hice ninguna última vuelta. Y en la segunda vuelta, tuve que mejorar mi ritmo.

"Y sí, hay bastante trabajo por hacer, pero sabemos dónde mejorar. Y, sí, ahora con ganas de mañana", comentó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.

