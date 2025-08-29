Mercedes sentencia la CONTINUIDAD de Kimi Antonelli tras el desastre en FP1

Mercedes sentenció de forma contundente la continuidad de Andrea Kimi Antonelli tras malos resultados en las últimas sesiones.

Toto Wolff, en conferencia de prensa en medio del fin de semana del GP de Países Bajos, dijo lo siguiente sobre el futuro del corredor italiano: "El equipo seguirá apoyándolo. Necesita tiempo; hemos emprendido este camino. Se preguntarán: '¿Fue correcto traerlo y someterlo a tanta presión?'

"Sinceramente, creo que sometimos a Kimi a la máxima presión. Mirando hacia atrás, me pareció genial la idea de subirlo al TL1 en Monza, pero quizá fue un error. No es que no sea capaz de conducir, pero si pudiera completar esa vuelta sin accidentes, sería increíble; le daría más confianza. Por eso.

"Es piloto de Mercedes, está en una posición muy visible, sus resultados son muy visibles, su compañero de equipo está haciendo un gran trabajo y aprovechando el coche al máximo, así que es normal que Kimi se sienta constantemente bajo los focos.

"Hemos elegido esta ruta, hemos tomado este camino y estamos totalmente comprometidos con esta misión. Ningún fin de semana de carrera ni sesión previa nos hará cambiar de opinión. A corto plazo, podemos decir que ‘algunos resultados no son buenos’, pero algunos son una inversión a largo plazo”, declaró el jefe de equipo.

¿Por qué Kimi Antonelli es llamando el 'Nuevo Max Verstappen'?

Kimi Antonelli, nacido en 2006, proviene de un pedigrí de carreras. Su padre, Marco, era piloto y propietario de AKM Motorsport, un equipo que compite en el Campeonato italiano de F4.

La carrera de Antonelli comenzó a la edad de siete años en los karts, donde rápidamente mostró un talento excepcional y ganó la Gran Final Internacional EasyKart dos años después.

Tras esta promesa inicial, Antonelli perfeccionó sus habilidades en la serie WSK y, en 2018, ganó la final de la WSK Champions Cup 60 Mini y también obtuvo la victoria en la final internacional de la Copa ROK.

Al año siguiente, Antonelli dominó la WSK Super Master Series y la Euro Series, incluso terminando quinto en su primera aparición en el Campeonato Mundial de la FIA. Estos logros llamaron la atención del jefe de Mercedes, Toto Wolff, quien lo inscribió en la Mercedes Junior Academy.

Antonelli luego hizo la transición a los monoplazas en 2021 y se sumergió en los campeonatos de F4 de Italia y de los Emiratos Árabes Unidos. Si bien su campaña italiana le valió podios, fue en los Emiratos Árabes Unidos donde realmente brilló, consiguiendo dos victorias y terminando tercero en la general.

Al año siguiente, Antonelli regresó a la escena de la F4 italiana, esta vez como una fuerza dominante. Barrió el campeonato y ganó el título con la asombrosa cifra de 13 victorias y poles en todas las carreras, excepto en un puñado. También replicó este éxito en la serie ADAC F4, ganando el título con nueve victorias en carreras y 12 podios.

Todos estos éxitos lo han catapultado a tener un lugar dentro de la parrilla de la Fórmula 1 junto a Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, entre otros. Por ejemplo, Lewis ha sido uno de los que lo ha arropado y el español bicampeón del mundo también se ha pronunciado sobre su presencia.

