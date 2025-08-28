close global

﻿
Kimi Antonelli, Toto Wolff, Mercedes, Abu Dhabi, 2024

CONTUNDENTE mensaje de Mercedes sobre el FUTURO de Kimi Antonelli

Aloisio Hernández
Kimi Antonelli, Toto Wolff, Mercedes, Abu Dhabi, 2024

Mercedes ha lanzado un contundente mensaje sobre el futuro de Andrea Kimi Antonelli en medio de una crisis de resultados del corredor italiano.

Toto Wolff, jefe de equipo, habló sobre la situación de su corredor en una entrevista con Formula.hu: "No creo que haya ninguna duda sobre su talento. Es un jovencísimo piloto, pero estos coches son muy complejos.

"El manejo de los neumáticos es diferente y en los últimos dos o tres meses no les hemos dado a él ni a George una base sólida en la que puedan confiar. Probablemente eso fue difícil para ambos pilotos.

"Quizás George, gracias a su experiencia, logró salir airoso de la situación en ocasiones. Sus padres lo apoyan y le brindan un ambiente maravilloso. Hay un equilibrio perfecto entre presión y emoción.

"Es un joven de primera clase, nunca dudé de él. Para mí, nunca hubo ninguna duda. Es el joven que ha logrado los mejores resultados en la categoría júnior en cuanto a velocidad y récords", señaló.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.

