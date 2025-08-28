URGENTE: Piloto de Mercedes es INVESTIGADO por la FIA

La FIA ha anunciado el resultado de una inspección de último momento en el monoplaza de uno de los pilotos de Mercedes.

Tras el Gran Premio de Hungría, la FIA seleccionó al azar los coches de George Russell y Charles Leclerc para ser revisados, anunciando los resultados justo antes del Gran Premio de Holanda este fin de semana.

Ambas máquinas, de estos pilotos de 27 años, fueron sometidas a una exhaustiva inspección en la ronda anterior de la temporada 2025; en ella se revisó el TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos) de cada coche en las instalaciones del proveedor.

Durante la revisión, los coches identificados con los números 16, 63 y 14 fueron sometidos a una comprobación de componentes específicos, entre los que se incluyeron los arneses eléctricos, para garantizar que las rutas de comunicación no sufrieran interrupciones.

Además, los sellos de seguridad de cada coche se encontraron intactos. Tras una minuciosa revisión técnica de los tres vehículos, el informe completo de la FIA confirmó que todos los componentes inspeccionados cumplen con las normativas técnicas de la F1 para 2025.

Russell, Leclerc y Alonso, junto a sus respectivos equipos, han sido autorizados, lo que les permitirá centrar todas sus energías en la carrera de este fin de semana en Zandvoort.

¿Por qué Kimi Antonelli es llamando el 'Nuevo Max Verstappen'?

Kimi Antonelli, nacido en 2006, proviene de un pedigrí de carreras. Su padre, Marco, era piloto y propietario de AKM Motorsport, un equipo que compite en el Campeonato italiano de F4.

La carrera de Antonelli comenzó a la edad de siete años en los karts, donde rápidamente mostró un talento excepcional y ganó la Gran Final Internacional EasyKart dos años después.

Tras esta promesa inicial, Antonelli perfeccionó sus habilidades en la serie WSK y, en 2018, ganó la final de la WSK Champions Cup 60 Mini y también obtuvo la victoria en la final internacional de la Copa ROK.

Al año siguiente, Antonelli dominó la WSK Super Master Series y la Euro Series, incluso terminando quinto en su primera aparición en el Campeonato Mundial de la FIA. Estos logros llamaron la atención del jefe de Mercedes, Toto Wolff, quien lo inscribió en la Mercedes Junior Academy.

Antonelli luego hizo la transición a los monoplazas en 2021 y se sumergió en los campeonatos de F4 de Italia y de los Emiratos Árabes Unidos. Si bien su campaña italiana le valió podios, fue en los Emiratos Árabes Unidos donde realmente brilló, consiguiendo dos victorias y terminando tercero en la general.

Al año siguiente, Antonelli regresó a la escena de la F4 italiana, esta vez como una fuerza dominante. Barrió el campeonato y ganó el título con la asombrosa cifra de 13 victorias y poles en todas las carreras, excepto en un puñado. También replicó este éxito en la serie ADAC F4, ganando el título con nueve victorias en carreras y 12 podios.

Todos estos éxitos lo han catapultado a tener un lugar dentro de la parrilla de la Fórmula 1 junto a Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, entre otros. Por ejemplo, Lewis ha sido uno de los que lo ha arropado y el español bicampeón del mundo también se ha pronunciado sobre su presencia.

