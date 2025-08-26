Así fueron las vacaciones de verano de Antonelli y otros pilotos

Después de catorce Grandes Premios, los equipos tuvieron un merecido descanso. vacacional, entre ellos, Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen y Lando Norris.

La pausa de verano ha llegado, lo que significa tiempo para disfrutar del sol, refrescantes chapuzones y momentos inolvidables en compañía de amigos y familia. Es el instante perfecto para desconectar de la rutina de las pistas.

Eentre el Gran Premio de Hungría y la carrera en Zandvoort transcurrieron tres semanas, el parón oficial para los equipos es de dos.

Estas fechas deben comunicarse previamente a la FIA para evitar cualquier irregularidad en la planificación. Durante este período, las fábricas se detienen, permitiendo a todos disfrutar plenamente de la temporada estival.

Max Verstappen disfruta del verano junto a Kelly Piquet

Max Verstappen fue fotografiado junto a su pareja Kelly Piquet, su hija Penelope y la hija que comparten, Lily, mientras se reunían con amigos para aprovechar al máximo los días soleados.

Kimi Antonelli se dejó llevar hasta altas horas de la noche en una popular discoteca.

Lando Norris fue visto en Ibiza disfrutando de la compañía de su pareja.

Lewis Hamilton ha partido rumbo a Grecia para pasar unas merecidas vacaciones.

