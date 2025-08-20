Alpine toma decisión FINAL sobre el futuro de Colapinto en F1
Estuvo por mucho tiempo la incertidumbre sobre qué haría Alpine con el segundo asiento, pero por lo visto esa incógnita ha quedado en el olvido. La escudería francesa habría tomado finalmente una decisión respecto al futuro de Franco Colapinto.
Jack Doohan inició la temporada 2025 de Fórmula 1 como compañero de equipo de Pierre Gasly. Antes incluso de que arrancara la primera carrera –una cita en casa para el australiano– ya circulaban rumores de que su contrato estaría limitado a solo seis Grandes Premios.
Alpine desmintió estas informaciones con firmeza, pero tras el Gran Premio de Miami Doohan tuvo que ceder su asiento y Colapinto fue llamado como reemplazo.
Sin embargo, el joven piloto argentino aún suma únicamente un punto, situación que se ha visto agravada tras una fuerte colisión en una prueba de Pirelli en el Hungaroring.
Aron puede sustituir a Colapinto
Según el generalmente confiable PlanetF1, no se prevé ningún cambio de pilotos en Alpine durante la pausa de verano. Por ello, Colapinto volverá a competir en el próximo Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort.
Si logra recuperar la confianza que mostró el año pasado en Williams y sumar puntos, tendrá posibilidades de asegurar un puesto en Alpine para 2026.
En cambio, si sus resultados no mejoran, es probable que el piloto de reserva, Paul Aron, sea llamado para las dos o tres últimas carreras, lo que le convertiría en el primer estonio en disputar una carrera de Fórmula 1.
Cabe destacar que Valtteri Bottas no formará parte del equipo, pese a las llamadas de Flavio Briatore a Toto Wolff.
