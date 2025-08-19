Exigen un CAMBIO de Hamilton con la reestructuración de Ferrari

The veredicto de la prensa italiana llega tras el peor fin de semana de Lewis Hamilton en la F1 desde que se uniera a la Scuderia a principios de temporada.

En la última cita antes del receso de verano, el siete veces campeón se vio obligado a iniciar desde la P12 en el Hungaroring después de una desastrosa eliminación en Q2.

Los contratiempos de Hamilton se vieron agravados al ver a su compañero, Charles Leclerc, encabezar la parrilla para Ferrari, superando incluso a los dos McLaren que pelean por el campeonato. El piloto británico, visiblemente destrozado por el resultado del sábado, llegó al extremo de sugerir que Ferrari lo relevara en el equipo y terminó sin poder mejorar su posición de salida, cerrando así la peor carrera de la temporada.

Por su parte, Leclerc tampoco cumplió con las expectativas. El piloto luchó contra las limitaciones de su SF-25 en una carrera en la que, además de perder la ventaja, se le escapó por completo la oportunidad de subir al podio.

Tras un fin de semana para el olvido para ambos pilotos de Ferrari, La Gazzetta dello Sport emitió sus "boletines de calificaciones" para la alineación del equipo, exigiendo un cambio inmediato en la plantilla.

Lewis Hamilton apareció visiblemente desolado en Hungría el fin de semana pasado

Hamilton pierde de vista su verdadero yo en Ferrari

En la evaluación del desalentador fin de semana de Hamilton, el medio italiano calificó la actuación del piloto de 40 años con un 5/10. "Comenzó desde el doceavo puesto y terminó igual. Nunca se le había visto tan abatido y desmoralizado. Con los problemas del SF-25, es imprescindible un cambio. Ferrari necesita al auténtico Lewis", señalaron.

En contraste, el compañero monegasco recibió una puntuación de 7/10, aunque se destacó un problema recurrente en su rendimiento. "Otra pole sin victoria. Le dio todo, pero el colapso del coche tras la segunda parada en boxes le impidió concretar el podio. Además, se le descontó medio punto por una maniobra sobre Russell que le costó cinco segundos", explicaron.

La conclusión es evidente: Ferrari debe aprovechar el receso de verano para replantearse el rumbo y remediar el daño que su actual estrategia está causando a sus pilotos. Tanto Leclerc como Hamilton terminaron la XIV jornada de la temporada con un evidente desaliento, y si quieren mantener la moral alta de cara al nuevo comienzo en 2026, es urgente realizar cambios profundos.

