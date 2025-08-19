close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton's profile with an edited contract and money in the background

Exigen un CAMBIO de Hamilton con la reestructuración de Ferrari

Exigen un CAMBIO de Hamilton con la reestructuración de Ferrari

Lewis Hamilton's profile with an edited contract and money in the background

The veredicto de la prensa italiana llega tras el peor fin de semana de Lewis Hamilton en la F1 desde que se uniera a la Scuderia a principios de temporada.

En la última cita antes del receso de verano, el siete veces campeón se vio obligado a iniciar desde la P12 en el Hungaroring después de una desastrosa eliminación en Q2.

Los contratiempos de Hamilton se vieron agravados al ver a su compañero, Charles Leclerc, encabezar la parrilla para Ferrari, superando incluso a los dos McLaren que pelean por el campeonato. El piloto británico, visiblemente destrozado por el resultado del sábado, llegó al extremo de sugerir que Ferrari lo relevara en el equipo y terminó sin poder mejorar su posición de salida, cerrando así la peor carrera de la temporada.

Por su parte, Leclerc tampoco cumplió con las expectativas. El piloto luchó contra las limitaciones de su SF-25 en una carrera en la que, además de perder la ventaja, se le escapó por completo la oportunidad de subir al podio.

Tras un fin de semana para el olvido para ambos pilotos de Ferrari, La Gazzetta dello Sport emitió sus "boletines de calificaciones" para la alineación del equipo, exigiendo un cambio inmediato en la plantilla.

Lewis Hamilton apareció visiblemente desolado en Hungría el fin de semana pasado

Relacionado: Carlos Sainz confirma decisión FATAL con Williams en 2025

Hamilton pierde de vista su verdadero yo en Ferrari

En la evaluación del desalentador fin de semana de Hamilton, el medio italiano calificó la actuación del piloto de 40 años con un 5/10. "Comenzó desde el doceavo puesto y terminó igual. Nunca se le había visto tan abatido y desmoralizado. Con los problemas del SF-25, es imprescindible un cambio. Ferrari necesita al auténtico Lewis", señalaron.

En contraste, el compañero monegasco recibió una puntuación de 7/10, aunque se destacó un problema recurrente en su rendimiento. "Otra pole sin victoria. Le dio todo, pero el colapso del coche tras la segunda parada en boxes le impidió concretar el podio. Además, se le descontó medio punto por una maniobra sobre Russell que le costó cinco segundos", explicaron.

La conclusión es evidente: Ferrari debe aprovechar el receso de verano para replantearse el rumbo y remediar el daño que su actual estrategia está causando a sus pilotos. Tanto Leclerc como Hamilton terminaron la XIV jornada de la temporada con un evidente desaliento, y si quieren mantener la moral alta de cara al nuevo comienzo en 2026, es urgente realizar cambios profundos.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

968 votos

Relacionado

Fórmula 1 Ferrari Lewis Hamilton McLaren Charles Leclerc Hungaroring

Últimas Noticias

F1 2025

¿Habrá ANUNCIO de Checo Pérez? La fecha del Gran Premio de Italia 2025

  • hace 30 minutos
Formula 1

Aston Martin completa fichaje de Ferrari para COMPLACER a Alonso

  • hace 30 minutos
Mercedes

Aconsejan a la estrella de Mercedes ABANDONAR el equipo

  • hace 48 minutos
Alpine

Pierre Gasly deja mensaje CLAVE sobre el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine

  • 1 hour ago
Ferrari

Exigen un CAMBIO de Hamilton con la reestructuración de Ferrari

  • 1 hour ago
Ferrari

La comparación de Ferrari con Carlos Sainz que deja MAL PARADO a Lewis Hamilton

  • 2 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto
 Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
30.000+ views

Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México

  • 6 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x