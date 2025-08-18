close global

﻿
Franco Colapinto WAG

¿Romance? Esta es la MISTERIOSA novia de Colapinto que lo acompañó en Ibiza

¿Romance? Esta es la MISTERIOSA novia de Colapinto que lo acompañó en Ibiza

Franco Colapinto WAG

Franco Colapinto, de 22 años, disfruta de unas merecidas vacaciones en Ibiza. El piloto de Alpine se relaja en la isla acompañado de un grupo de amigos y de una mujer a la que se presume es su nueva pareja: Micaela Blanco.

Durante el receso veraniego, Colapinto se muestra muy discreto en redes sociales. Mientras otros pilotos de F1 comparten intensamente lo que hacen fuera de la pista, el joven argentino ha preferido mantenerse en segundo plano, publicando tan solo dos vídeos en sus Instagram Stories.

En uno se le ve desafiando las olas con una moto acuática en Formentera y en otro se filma en bicicleta de carreras. Algunos fans acerquen estos clips a imágenes de Micaela Blanco, una rubia sobre la que se sabe poco, y concluyen que ambos permanecen de vacaciones juntos.

Ya se les había visto juntos en una fiesta de Año Nuevo, lo que aviva los rumores acerca de que Blanco podría ser su nueva novia.

Relacionado: Carlos Sainz confirma decisión FATAL con Williams en 2025

¿Es Micaela Blanco la novia de Franco Colapinto?

No solo se siguen mutuamente en las redes sociales, sino que además se regalan “likes” en sus publicaciones. Cabe destacar que Colapinto, Blanco y el grupo de amigos que los acompaña suelen compartir imágenes tomadas desde el mismo restaurante.

En una de las fotos de Blanco, se observa una pulsera con el número “43”, idéntico al número de salida de Colapinto en Alpine. A inicios de este año, ambos fueron vistos juntos durante la celebración del Año Nuevo, lo que refuerza la especulación sobre una posible relación. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado nada al respecto.

La identidad de Micaela Blanco sigue siendo un misterio. A diferencia de las parejas de otros pilotos de F1, sobre ella apenas se encuentra información en internet. Fuera de su perfil público en Instagram, no existen datos fiables sobre su edad, lugar de residencia, profesión o antecedentes.

Su nombre es bastante común en países de habla hispana, incluida Argentina, lo que ha llevado a algunos a especular que podría ser una compañera de país de Colapinto, aunque esto aún no se ha confirmado.

