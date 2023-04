Aloisio Hernández

Sábado 1 Abril 2023 11:57 - Actualizada: 11:59

NASCAR multó a Daniel Suárez de Trackhouse Racing con $50,000 por una sanción de comportamiento después de un incidente posterior a la carrera el 26 de marzo en el Circuito de las Américas.

Esa acción violó la Sección 4.4.B&D (Conducta de los Miembros) en el Libro de Reglas de NASCAR. Suárez dijo que los datos satelitales mostraron que la velocidad de su automóvil era de menos de 20 millas por hora cuando inició ese contacto.

Después de la vuelta de enfriamiento de la carrera de la Cup Series en COTA, Suárez chocó repetidamente con el parachoques trasero del Chevrolet No. 48 de Alex Bowman cuando el dúo entró en la calle de pits, momentos después de empujar a su compañero de equipo Ross Chastain.

Daniel Suárez se lleva una multa de $50,000 USD por chocar intencionalmente a Ross Chastain y Alex Bowman en la entrada de pits del COTA. No hay deducción de puntos.



El choque entre Suárez y Bowman tuvo lugar a unos pies de un oficial de NASCAR cerca de la entrada a boxes que les indicaba a los conductores a dónde ir. Suárez golpeó el auto de Bowman dos veces antes de que Bowman revisara los frenos del auto No. 99.

La frustración del mexicano parecía provenir de un incidente durante el reinicio del doble tiempo extra que lo vio pasar de estar dentro de los cinco primeros a un puesto 27 después de un contacto en la zona de frenado al ingresar a la curva 1.

Suárez confrontó a Bowman y Chastain al salir de su vehículo para discutir los incidentes. El copropietario de Trackhouse Racing, Justin Marks, dijo el lunes en SiriusXM NASCAR Radio que "preferiría tener dos muchachos enojados por perder" que ignorar sus posibilidades de ganar.

El Chevrolet No. 99 de Suárez hizo contacto con el parachoques trasero del Chevy Hendrick Motorsports No. 48 de Bowman en la calle de pits cerca de los oficiales de carrera.

Las palabras de Daniel

El regiomontano habló de su castigo y dijo lo siguiente: “Quiero decir, fue muy lento, y también, el auto 48, me estaba revisando los frenos, así que sabes, no vamos rápido.

"Había un funcionario allí, y estuvo mal. Pero sí, no esperaba nada, pero esto es lo que es. NASCAR quiere enviar un mensaje y está bien. Estoy bien con eso.

"Sabes, no está bien lo que hice, pero no creo que pasara nada más. No iba a matar a alguien como mucha gente pensaba que iba a hacer, pero es lo que es. Ya he superado eso”, señaló el piloto.