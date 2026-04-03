Cómo una estrella de Sky Sports F1 activó la alarma de incendios durante el Gran Premio de Japón
Cómo una estrella de Sky Sports F1 activó la alarma de incendios durante el Gran Premio de Japón
¡Karun Chandhok activó la alarma de incendios!
El equipo de Sky Sports F1 se encontró en un pequeño aprieto durante el fin de semana del Gran Premio de Japón, debido a un incidente con la alarma de incendios.
Con Martin Brundle ausente del fin de semana de carrera como parte de su rotación habitual durante la temporada, el equipo de Sky F1 estuvo compuesto por David Croft, Ted Kravitz, Karun Chandhok, Jenson Button, Bernie Collins y Natalie Pinkham.
Rachel Brookes también estuvo en el paddock para las entrevistas posteriores a la sesión, mientras Kimi Antonelli conseguía su segunda victoria consecutiva en un gran premio para convertirse en el líder más joven de la historia del campeonato de pilotos de F1.
Pero mientras estaban cenando sushi en Yokkaichi, a unos 16 kilómetros del Circuito Internacional de Suzuka, Croft y compañía se vieron envueltos en un momento bastante embarazoso.
Croft reveló en el F1 Show que el expiloto de F1 Chandhok había activado accidentalmente la alarma de incendios del restaurante dos veces, y Pinkham sugirió que la policía tuvo que ser llamada después de la segunda ocasión.
"Te necesitábamos, Martin", dijo Croft sobre la ausencia de Brundle del fin de semana del GP de Japón. "Te necesitábamos el viernes por la noche para mantener a raya a Karun Chandhok."
"Tuvimos un pequeño incidente en el centro de Yokkaichi donde, como es sabido, Karun pide por todos a la hora de comer, y puede que haya usado el botón equivocado.
"Pensó que estaba llamando al camarero, pero en realidad estaba pulsando la alarma de incendios. Dos veces.
"La segunda vez, tan fuerte que evacuó el restaurante. Se le vio por última vez escabulléndose en la noche junto a un par de personas más."
Pinkham entonces intervino, diciendo: "Tenemos pruebas en video de este momento que incluyeron la llegada de la policía. Y una chica salió corriendo del edificio tan rápido que se cayó y gritó. ¡Y todo fue por culpa de Karun!"
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¿Cuándo es la próxima carrera de F1?
Tras la cancelación de los dos fines de semana de carrera programados para abril debido al conflicto en Oriente Medio, la F1 ahora se toma un descanso de cinco semanas hasta el fin de semana del GP de Miami a principios de mayo.
Durante el F1 Show, Brundle confirmó que regresará a la alineación de Sky Sports F1 para Miami, al tiempo que describió esa próxima carrera como 'uno de los mayores relanzamientos en la historia de la Fórmula 1'.
El fin de semana del GP de Miami comienza el viernes 1 de mayo y es un fin de semana de sprint, por lo que veremos la FP1 y la clasificación sprint ese primer viernes de mayo.
El sábado 2 de mayo se celebra la carrera sprint antes de que la atención se centre en el gran premio con la clasificación del gran premio más tarde el sábado, y el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo con la hora de inicio a las 4 p.m. hora local (9 p.m. BST).
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