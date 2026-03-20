OFICIAL: NUEVO fichaje para Mercedes en la F1

Mercedes ha designado oficialmente a Bradley Lord como Director Adjunto del Equipo. En su nuevo cargo, Lord apoyará a Toto Wolff, jefe de equipo y CEO, fortaleciendo la organización en medio de un crecimiento continuo.

Con esta incorporación, la escudería alemana aspira a ofrecer a Wolff el respaldo que la situación demanda. El cambio en la alta dirección de Mercedes no es fortuito. Con el constante crecimiento de la Fórmula 1 y del propio equipo, las responsabilidades a nivel senior se han incrementado notablemente.

La promoción de Lord formaliza una estrategia operativa que ya se aplicaba tras bastidores para asegurar que las operaciones diarias se desarrollen sin contratiempos.

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Toto Wolff explica que el auge del deporte ha hecho imprescindible esta decisión. “El crecimiento de nuestro equipo y de la Fórmula 1 ha ampliado considerablemente nuestras actividades y las responsabilidades de nivel superior.

Por eso, hemos aprovechado esta oportunidad para introducir un cambio que, en la práctica, ya llevaba tiempo en marcha”, comenta el jefe. Aunque Lord asumirá mayores responsabilidades, Wolff mantendrá inalterada su posición. “Mi rol y obligaciones generales no cambiarán, pero la labor de Bradley como adjunto reforzará las capacidades de nuestro equipo directivo y me seguirá respaldando en mi función de jefe y CEO”, añade el austríaco.

La promoción de Lord coincide con un periodo sumamente exitoso en pista. Mercedes lidera actualmente el campeonato de constructores con 98 puntos, tras dominar las dos primeras carreras de la temporada. George Russell logró la victoria en el estreno en Melbourne, mientras que el joven de 19 años, Kimi Antonelli, consiguió su primera victoria en Shanghái.

El Mercedes W17 domina las nuevas regulaciones, en las que la distribución de potencia entre el motor de combustión y la batería es clave. Con una base sólida, el equipo de Brackley se posiciona de forma firme para afrontar el resto del campeonato mundial. Ahora, con Lord en un papel cada vez más relevante, se esperan rendimientos aún más excepcionales.

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¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?

El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.

Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.

Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.

"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."

Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.

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