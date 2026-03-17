Mercedes ha revelado más detalles sobre la decisión de Aston Martin que ha arruinado la temporada 2026 de Fernando Alonso.

Toto Wolff, jefe de equipo en la escudería alemana, comentó sobre la determinación del equipo de Fernando para dejar de usar motor Mercedes y cambiarlos por Honda para el presente campeonato.

En declaraciones publicadas por PlanetF1, Wolff declaró lo siguiente: "Aston Martin fue cliente y socio de Mercedes durante esos muchos años, y todavía entregamos motores y otros componentes al lado del automóvil de carretera.

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"Por lo que no fue decisión de Mercedes no ir con Aston Martin. Creo que fue una decisión consciente convertirse en un equipo de trabajo, con Honda, con su socio Aramco, y por eso tuvimos que dejarlos ir", señaló.

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¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?

El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.

Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.

Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.

"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."

Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.

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