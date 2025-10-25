Las palabras de Franco Colapinto tras ARRASAR a Pierre Gasly en México
Las palabras de Franco Colapinto tras ARRASAR a Pierre Gasly en México
Franco Colapinto explicó lo que hay detrás de su gran rendimiento en el viernes del Gran Premio de México con el que superó a Pierre Gasly.
Apareciendo frente a los periodistas presentes en la Ciudad de México, el corredor sudamericano compartió estas declaraciones a ESPN: “En la FP1 me costó mucho encontrar el ritmo.
"El auto es súper duro y con los pianos es inmanejable, pero cambiamos un par de cosas y logramos mejorar, pero seguimos teniendo los mismos problemas grandes, por eso estamos tan atrás.
"Pero en lo personal creo que fue uno de mis mejores viernes, así que contento con eso. Vamos a laburar y vamos a intentar estar mejor para mañana y para el domingo. Vamos a intentar”, aseguró.
¿Qué pasó en la FP1 del GP de México?
Patricio O'Ward fue de los mejores novatos en la FP1 del Gran Premio de México. Por otro lado, Franco Colapinto brilló en el Top 10.
El mexicano, usando el McLaren de Lando Norris, se quedó en la 13° posición, siendo el segundo mejor rookie del primer entrenamiento libre. Arvin Lindbald, en el Red Bull de Max Verstappen, quedó en sexta posición y fue el novato mejor clasificado.
La mejor vuelta de la FP1 la marcó Charles Leclerc con un tiempo de 1:18.380, seguido por Kimi Antonelli, Nico Hulkenberg, Oscar Piastri y Gabriel Bortoleto. El resto del Top 10 lo conformó Esteban Ocon. Yuki Tsunoda, Franco Colapinto y Alexander Albon.
GP de México 2025: FP1
|Posición
|Piloto
|1
|Charles Leclerc
|2
|Kimi Antonelli
|3
|Nico Hulkenberg
|4
|Oscar Piastri
|5
|Gabriel Bortoleto
|6
|Arvin Lindvlad
|7
|Esteban Ocon
|8
|Yuki Tsunoda
|9
|Franco Colapinto
|10
|Alexander Albon
|11
|Isack Hadjar
|12
|Fernando Alonso
|13
|Patricio O'Ward
|14
|Frederik Vesti
|15
|Paul Aaron
|16
|Ryo Hirakawa
|17
|Ayum Iwasa
|18
|Luke Browning
|19
|Jak Crawford
|20
|Antonio Fuocco
