Sainz y Antonelli, en riesgo de SUSPENSIÓN tras el polémico GP de Italia

Nazario Assad De León
La amenaza de una suspensión cuelga sobre dos de las principales estrellas de la F1 tras el Gran Premio de Italia, Andrea Kimi Antonelli, Carlos Sainz y Max Verstappen.

Tras la carrera, Verstappen ha quedado en segundo puesto en la cuenta de penalizaciones, lo que lo sitúa peligrosamente cerca de sufrir una suspensión.

Actualmente, ese “honor” le corresponde a Ollie Bearman, quien sumó dos puntos de penalización adicionales a una sanción mayor por el choque con el piloto de Williams, Carlos Sainz. Con 10 puntos acumulados, Bearman está a un solo incidente de ser suspendido, y sus primeros puntos no caducarán hasta el 2 de noviembre, dándole cuatro Grandes Premios para evitar sumar más.

Mientras tanto, Kimi Antonelli, de Mercedes, recibió un punto junto con una penalización de cinco segundos por conducción errática, alcanzando un total de 5 puntos en el periodo de 12 meses. Por otro lado, Esteban Ocon sumó su primer punto al forzar a Lance Stroll fuera de la pista en Monza.

Aunque Verstappen no ha acumulado puntos adicionales desde el Gran Premio de España a principios de este año, con 9 puntos sigue a tan solo tres de distancia de la suspensión. A continuación, se detallan los puntos de penalización de cada piloto, el motivo de cada sanción y las fechas en que caducan.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Puntos de penalización en la F1

Piloto Equipo Puntos de penalización
Ollie Bearman Haas 10
Max Verstappen Red Bull 9
Oscar Piastri McLaren 6
Liam Lawson Racing Bulls 6
Kimi Antonelli Mercedes 5
Carlos Sainz Williams 4
Yuki Tsunoda Red Bull 4
Jack Doohan Alpine 4
Lando Norris McLaren 3
Lance Stroll Aston Martin 3
Lewis Hamilton Ferrari 2
Pierre Gasly Alpine 2
Alex Albon Williams 2
Esteban Ocon Haas 1
Charles Leclerc Ferrari 1
Franco Colapinto Alpine 1
George Russell Mercedes 1
Fernando Alonso Aston Martin 0
Isack Hadjar Racing Bulls 0
Gabriel Bortoleto Sauber 0
Nico Hulkenberg Sauber 0

Puntos de penalización y fechas de expiración

Red Bull

Max Verstappen - Nueve puntos

Fecha Evento Motivo de la penalización Puntos asignados Fecha de expiración
27 de octubre de 2024 Gran Premio de Ciudad de México Obligó a Lando Norris a abandonar la pista 2 27 de octubre de 2025
1 de noviembre de 2024 Sprint del Gran Premio de Brasil No cumplió el delta mínimo durante el VSC 1 1 de noviembre de 2025
1 de diciembre de 2024 Gran Premio de Qatar Condujo excesivamente lento en la vuelta de calentamiento durante la clasificación 1 1 de diciembre de 2025
8 de diciembre de 2024 Gran Premio de Abu Dabi Provocó un choque con Oscar Piastri 2 8 de diciembre de 2025
1 de junio de 2025 Gran Premio de España Provocó un choque con George Russell 3 1 de junio de 2026

Yuki Tsunoda - Cuatro puntos

Fecha Evento Motivo de la penalización Puntos asignados Fecha de expiración
15 de junio de 2025 Gran Premio de Canadá Adelantó bajo bandera roja 2 15 de junio de 2026
29 de junio de 2025 Gran Premio de Austria Provocó un choque con Franco Colapinto 2 29 de junio de 2026

Ferrari

Lewis Hamilton - Dos puntos

Fecha Evento Motivo de la penalización Puntos asignados Fecha de expiración
31 de agosto de 2025 Gran Premio de Holanda No redujo la velocidad ante señales de doble amarillo 2 31 de agosto de 2026

Charles Leclerc - Un punto

Fecha Evento Motivo de la penalización Puntos asignados Fecha de expiración
3 de agosto de 2025 Gran Premio de Hungría Conducción errática al defender su posición contra George Russell 1 3 de agosto de 2026

Mercedes

George Russell - Un punto

Fecha Evento Motivo de la penalización Puntos asignados Fecha de expiración
1 de diciembre de 2024 Gran Premio de Qatar No mantuvo una distancia de 10 coches detrás del coche de seguridad 1 1 de diciembre de 2025

Kimi Antonelli - Cinco puntos

Fecha Evento Motivo de la penalización Puntos asignados Fecha de expiración
29 de junio de 2025 Gran Premio de Austria Provocó un choque con Max Verstappen 2 29 de junio de 2026
31 de agosto de 2025 Gran Premio de Holanda Provocó un choque con Charles Leclerc 2 31 de agosto de 2026
7 de septiembre de 2025 Gran Premio de Italia Conducción errática 1 7 de septiembre de 2026

Alpine

Pierre Gasly - Dos puntos

Fecha Evento Motivo de la penalización Puntos asignados Fecha de expiración
3 de agosto de 2025 Gran Premio de Hungría Provocó un choque con Carlos Sainz 2 3 de agosto de 2026

Franco Colapinto - Un punto

Fecha Evento Motivo de la penalización Puntos asignados Fecha de expiración
29 de junio de 2025 Gran Premio de Austria Forzó a Oscar Piastri a abandonar la pista 1 29 de junio de 2026

Jack Doohan - Cuatro puntos

Fecha Evento Motivo de la penalización Puntos asignados Fecha de expiración
22 de marzo de 2025 Sprint del Gran Premio de China Provocó un choque con Gabriel Bortoleto 2 22 de marzo de 2026
23 de marzo de 2025 Gran Premio de China Forzó a Isack Hadjar a salir de la pista 2 23 de marzo de 2026

McLaren

Lando Norris - Tres puntos

Fecha Evento Motivo de la penalización Puntos asignados Fecha de expiración
1 de diciembre de 2024 Gran Premio de Qatar No redujo la velocidad ante el doble amarillo 3 1 de diciembre de 2025

Oscar Piastri - Seis puntos

Fecha Evento Motivo de la penalización Puntos asignados Fecha de expiración
2 de noviembre de 2024 Gran Premio de Brasil Provocó un choque con Liam Lawson 2 2 de noviembre de 2025
8 de diciembre de 2024 Gran Premio de Abu Dabi Provocó un choque con Franco Colapinto 2 8 de diciembre de 2025
6 de julio de 2025 Gran Premio de Gran Bretaña Frenó de forma errática bajo el coche de seguridad 2 6 de julio de 2026

Aston Martin

Fernando Alonso - Cero puntos

Lance Stroll - Tres puntos

Fecha Evento Motivo de la penalización Puntos asignados Fecha de expiración
1 de diciembre de 2024 Gran Premio de Qatar Provocó un choque con Alex Albon 2 1 de diciembre de 2025
23 de mayo de 2025 Gran Premio de Mónaco Provocó un choque con Charles Leclerc 1 23 de mayo de 2026

Haas

Esteban Ocon - Un punto

Fecha Evento Motivo de la penalización Puntos asignados Fecha de expiración
7 de septiembre de 2025 Gran Premio de Italia Forzó a Lance Stroll a salir de la pista 1 7 de septiembre de 2026

Ollie Bearman - 10 puntos

Fecha Evento Motivo de la penalización Puntos asignados Fecha de expiración
2 de noviembre de 2024 Gran Premio de Brasil Chocó con Franco Colapinto 2 2 de noviembre de 2025
23 de mayo de 2025 Gran Premio de Mónaco Adelantamiento bajo condiciones de bandera roja 2 23 de mayo de 2026
5 de julio de 2025 Gran Premio de Gran Bretaña No cumplió con la bandera roja 4 5 de julio de 2026
7 de septiembre de 2025 Gran Premio de Italia Provocó un choque con Carlos Sainz 2 7 de septiembre de 2026

Racing Bulls

Liam Lawson - Seis puntos

Fecha Evento Motivo de la penalización Puntos asignados Fecha de expiración
1 de diciembre de 2024 Gran Premio de Qatar Provocó un choque con Valtteri Bottas 2 1 de diciembre de 2025
13 de abril de 2025 Gran Premio de Baréin Provocó un choque con Lance Stroll 1 13 de abril de 2026
13 de abril de 2025 Gran Premio de Baréin Provocó un choque con Nico Hulkenberg 2 13 de abril de 2026
3 de mayo de 2025 Gran Premio de Miami Provocó un choque con Fernando Alonso 1 3 de mayo de 2026

Isack Hadjar - Cero puntos

Williams

Carlos Sainz - Dos puntos

Fecha Evento Motivo de la penalización Puntos asignados Fecha de expiración
13 de abril de 2025 Gran Premio de Baréin Obligó a otro piloto a abandonar la pista 2 13 de abril de 2026
31 de agosto de 2025 Gran Premio de Holanda Provocó un choque con Liam Lawson 2 31 de agosto de 2026

Alex Albon - Dos puntos

Fecha Evento Motivo de la penalización Puntos asignados Fecha de expiración
1 de diciembre de 2024 Gran Premio de Qatar Provocó un choque con Kevin Magnussen 2 1 de diciembre de 2025

Sauber

Nico Hulkenberg - Cero puntos Gabriel Bortoleto - Cero puntos

