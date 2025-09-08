Sainz y Antonelli, en riesgo de SUSPENSIÓN tras el polémico GP de Italia
La amenaza de una suspensión cuelga sobre dos de las principales estrellas de la F1 tras el Gran Premio de Italia, Andrea Kimi Antonelli, Carlos Sainz y Max Verstappen.
Tras la carrera, Verstappen ha quedado en segundo puesto en la cuenta de penalizaciones, lo que lo sitúa peligrosamente cerca de sufrir una suspensión.
Actualmente, ese “honor” le corresponde a Ollie Bearman, quien sumó dos puntos de penalización adicionales a una sanción mayor por el choque con el piloto de Williams, Carlos Sainz. Con 10 puntos acumulados, Bearman está a un solo incidente de ser suspendido, y sus primeros puntos no caducarán hasta el 2 de noviembre, dándole cuatro Grandes Premios para evitar sumar más.
Mientras tanto, Kimi Antonelli, de Mercedes, recibió un punto junto con una penalización de cinco segundos por conducción errática, alcanzando un total de 5 puntos en el periodo de 12 meses. Por otro lado, Esteban Ocon sumó su primer punto al forzar a Lance Stroll fuera de la pista en Monza.
Aunque Verstappen no ha acumulado puntos adicionales desde el Gran Premio de España a principios de este año, con 9 puntos sigue a tan solo tres de distancia de la suspensión. A continuación, se detallan los puntos de penalización de cada piloto, el motivo de cada sanción y las fechas en que caducan.
Puntos de penalización en la F1
|Piloto
|Equipo
|Puntos de penalización
|Ollie Bearman
|Haas
|10
|Max Verstappen
|Red Bull
|9
|Oscar Piastri
|McLaren
|6
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|6
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|5
|Carlos Sainz
|Williams
|4
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|4
|Jack Doohan
|Alpine
|4
|Lando Norris
|McLaren
|3
|Lance Stroll
|Aston Martin
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|2
|Pierre Gasly
|Alpine
|2
|Alex Albon
|Williams
|2
|Esteban Ocon
|Haas
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1
|Franco Colapinto
|Alpine
|1
|George Russell
|Mercedes
|1
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|0
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|0
|Nico Hulkenberg
|Sauber
|0
Puntos de penalización y fechas de expiración
Red Bull
Max Verstappen - Nueve puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la penalización
|Puntos asignados
|Fecha de expiración
|27 de octubre de 2024
|Gran Premio de Ciudad de México
|Obligó a Lando Norris a abandonar la pista
|2
|27 de octubre de 2025
|1 de noviembre de 2024
|Sprint del Gran Premio de Brasil
|No cumplió el delta mínimo durante el VSC
|1
|1 de noviembre de 2025
|1 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Qatar
|Condujo excesivamente lento en la vuelta de calentamiento durante la clasificación
|1
|1 de diciembre de 2025
|8 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Abu Dabi
|Provocó un choque con Oscar Piastri
|2
|8 de diciembre de 2025
|1 de junio de 2025
|Gran Premio de España
|Provocó un choque con George Russell
|3
|1 de junio de 2026
Yuki Tsunoda - Cuatro puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la penalización
|Puntos asignados
|Fecha de expiración
|15 de junio de 2025
|Gran Premio de Canadá
|Adelantó bajo bandera roja
|2
|15 de junio de 2026
|29 de junio de 2025
|Gran Premio de Austria
|Provocó un choque con Franco Colapinto
|2
|29 de junio de 2026
Ferrari
Lewis Hamilton - Dos puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la penalización
|Puntos asignados
|Fecha de expiración
|31 de agosto de 2025
|Gran Premio de Holanda
|No redujo la velocidad ante señales de doble amarillo
|2
|31 de agosto de 2026
Charles Leclerc - Un punto
|Fecha
|Evento
|Motivo de la penalización
|Puntos asignados
|Fecha de expiración
|3 de agosto de 2025
|Gran Premio de Hungría
|Conducción errática al defender su posición contra George Russell
|1
|3 de agosto de 2026
Mercedes
George Russell - Un punto
|Fecha
|Evento
|Motivo de la penalización
|Puntos asignados
|Fecha de expiración
|1 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Qatar
|No mantuvo una distancia de 10 coches detrás del coche de seguridad
|1
|1 de diciembre de 2025
Kimi Antonelli - Cinco puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la penalización
|Puntos asignados
|Fecha de expiración
|29 de junio de 2025
|Gran Premio de Austria
|Provocó un choque con Max Verstappen
|2
|29 de junio de 2026
|31 de agosto de 2025
|Gran Premio de Holanda
|Provocó un choque con Charles Leclerc
|2
|31 de agosto de 2026
|7 de septiembre de 2025
|Gran Premio de Italia
|Conducción errática
|1
|7 de septiembre de 2026
Alpine
Pierre Gasly - Dos puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la penalización
|Puntos asignados
|Fecha de expiración
|3 de agosto de 2025
|Gran Premio de Hungría
|Provocó un choque con Carlos Sainz
|2
|3 de agosto de 2026
Franco Colapinto - Un punto
|Fecha
|Evento
|Motivo de la penalización
|Puntos asignados
|Fecha de expiración
|29 de junio de 2025
|Gran Premio de Austria
|Forzó a Oscar Piastri a abandonar la pista
|1
|29 de junio de 2026
Jack Doohan - Cuatro puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la penalización
|Puntos asignados
|Fecha de expiración
|22 de marzo de 2025
|Sprint del Gran Premio de China
|Provocó un choque con Gabriel Bortoleto
|2
|22 de marzo de 2026
|23 de marzo de 2025
|Gran Premio de China
|Forzó a Isack Hadjar a salir de la pista
|2
|23 de marzo de 2026
McLaren
Lando Norris - Tres puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la penalización
|Puntos asignados
|Fecha de expiración
|1 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Qatar
|No redujo la velocidad ante el doble amarillo
|3
|1 de diciembre de 2025
Oscar Piastri - Seis puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la penalización
|Puntos asignados
|Fecha de expiración
|2 de noviembre de 2024
|Gran Premio de Brasil
|Provocó un choque con Liam Lawson
|2
|2 de noviembre de 2025
|8 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Abu Dabi
|Provocó un choque con Franco Colapinto
|2
|8 de diciembre de 2025
|6 de julio de 2025
|Gran Premio de Gran Bretaña
|Frenó de forma errática bajo el coche de seguridad
|2
|6 de julio de 2026
Aston Martin
Fernando Alonso - Cero puntos
Lance Stroll - Tres puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la penalización
|Puntos asignados
|Fecha de expiración
|1 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Qatar
|Provocó un choque con Alex Albon
|2
|1 de diciembre de 2025
|23 de mayo de 2025
|Gran Premio de Mónaco
|Provocó un choque con Charles Leclerc
|1
|23 de mayo de 2026
Haas
Esteban Ocon - Un punto
|Fecha
|Evento
|Motivo de la penalización
|Puntos asignados
|Fecha de expiración
|7 de septiembre de 2025
|Gran Premio de Italia
|Forzó a Lance Stroll a salir de la pista
|1
|7 de septiembre de 2026
Ollie Bearman - 10 puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la penalización
|Puntos asignados
|Fecha de expiración
|2 de noviembre de 2024
|Gran Premio de Brasil
|Chocó con Franco Colapinto
|2
|2 de noviembre de 2025
|23 de mayo de 2025
|Gran Premio de Mónaco
|Adelantamiento bajo condiciones de bandera roja
|2
|23 de mayo de 2026
|5 de julio de 2025
|Gran Premio de Gran Bretaña
|No cumplió con la bandera roja
|4
|5 de julio de 2026
|7 de septiembre de 2025
|Gran Premio de Italia
|Provocó un choque con Carlos Sainz
|2
|7 de septiembre de 2026
Racing Bulls
Liam Lawson - Seis puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la penalización
|Puntos asignados
|Fecha de expiración
|1 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Qatar
|Provocó un choque con Valtteri Bottas
|2
|1 de diciembre de 2025
|13 de abril de 2025
|Gran Premio de Baréin
|Provocó un choque con Lance Stroll
|1
|13 de abril de 2026
|13 de abril de 2025
|Gran Premio de Baréin
|Provocó un choque con Nico Hulkenberg
|2
|13 de abril de 2026
|3 de mayo de 2025
|Gran Premio de Miami
|Provocó un choque con Fernando Alonso
|1
|3 de mayo de 2026
Isack Hadjar - Cero puntos
Williams
Carlos Sainz - Dos puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la penalización
|Puntos asignados
|Fecha de expiración
|13 de abril de 2025
|Gran Premio de Baréin
|Obligó a otro piloto a abandonar la pista
|2
|13 de abril de 2026
|31 de agosto de 2025
|Gran Premio de Holanda
|Provocó un choque con Liam Lawson
|2
|31 de agosto de 2026
Alex Albon - Dos puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la penalización
|Puntos asignados
|Fecha de expiración
|1 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Qatar
|Provocó un choque con Kevin Magnussen
|2
|1 de diciembre de 2025
Sauber
Nico Hulkenberg - Cero puntos Gabriel Bortoleto - Cero puntos
