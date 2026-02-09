Aston Martin se prepara para presentar su primer monoplaza de F1 diseñado por la leyenda del deporte, Adrian Newey.

Tras dejar Red Bull en mayo de 2024, el reconocido diseñador británico se unió a Aston Martin en marzo de 2025. Desde el primer instante se puso a trabajar en su primer proyecto con el equipo, anticipándose al próximo ciclo de nuevas normas.

La AMR26 debutó en el shakedown de Barcelona durante dos días. Lance Stroll fue el primero en tener la oportunidad de conducir el coche de Newey, antes de que la responsabilidad pasara a dos veces campeón, Fernando Alonso.

El monoplaza que se mostró en Barcelona lucía un elegante diseño completamente negro. Sin embargo, para el Gran Premio de Australia, que dará inicio a la temporada el próximo mes, el aspecto del coche cambiará notablemente.

El lunes 9 de febrero, Aston Martin lanzará oficialmente su coche de F1 2026 y presentará su nueva imagen para la temporada. Este evento marcará además la primera campaña en la que el equipo operará de forma exclusiva con la potencia de Honda.

Cómo ver el lanzamiento del monoplaza de F1 2026 de Aston Martin

El lunes 9 de febrero a las 19:00 GMT, Aston Martin presentará su nuevo monoplaza en un evento en vivo que se celebrará en el centro cultural Ithra, en Dhahran, Arabia Saudita. La velada combinará análisis técnicos a cargo del responsable técnico y director de equipo, Adrian Newey, con música inspirada en Hans Zimmer, interpretada por Jodok Cello.

El lanzamiento estará conducido por el dúo formado por Fernando Alonso y Lance Stroll, y contará también con la participación especial de la actriz Kaya Scodelario.

Podrás seguir el evento de forma gratuita a través del canal de TikTok de Aston Martin Aramco. La transmisión dará inicio a las 18:15 GMT con una previa presentada por Jolie Sharpe. Si lo que te interesa es ver el primer monoplaza de Newey con la imagen del equipo de Silverstone, te recomendamos sintonizar el directo en el canal de Aston Martin F1 a las 19:00 GMT.

La emisión continuará en la plataforma asociada de TikTok, donde se ofrecerán contenidos exclusivos tras bastidores y reacciones en directo por parte del equipo. Además, cadenas internacionales y plataformas digitales, entre ellas Sky Sports F1, se encargarán de retransmitir el lanzamiento.

