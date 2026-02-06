close global

Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

F1 Hoy: Carlos Sainz y Williams advierten a Mercedes; Franco Colapinto es atacado por europeos

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 6 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Hamilton sería obligado a ABANDONAR Ferrari. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: Williams se pronuncia sobre el motor Mercedes y señalan ventaja perdida. ::: LEER MÁS

Colapinto recibe el PEOR pronóstico posible sobre su temporada con Alpine. ::: LEER MÁS

Ferrari F1: Le ordenaron callarse por una laguna legal en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: Adrian Newey habría copiado para Aston Martin uno de sus diseños de McLaren. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: James Vowles revela por qué Williams no estuvo en los días de prueba de Barcelona. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: ¿Christian Horner de vuelta al paddock? "Tengo asuntos pendientes". ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: El argentino sonríe, se CONFIRMA la PEOR noticia posible para la F1 2026. ::: LEER MÁS

  • hace 38 minutos
