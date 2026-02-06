F1 Hoy: Carlos Sainz y Williams advierten a Mercedes; Franco Colapinto es atacado por europeos
F1 Hoy: Carlos Sainz y Williams advierten a Mercedes; Franco Colapinto es atacado por europeos
GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 6 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.
Hamilton sería obligado a ABANDONAR Ferrari. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz F1: Williams se pronuncia sobre el motor Mercedes y señalan ventaja perdida. ::: LEER MÁS
Colapinto recibe el PEOR pronóstico posible sobre su temporada con Alpine. ::: LEER MÁS
Ferrari F1: Le ordenaron callarse por una laguna legal en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso F1: Adrian Newey habría copiado para Aston Martin uno de sus diseños de McLaren. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz F1: James Vowles revela por qué Williams no estuvo en los días de prueba de Barcelona. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto F1: ¿Christian Horner de vuelta al paddock? "Tengo asuntos pendientes". ::: LEER MÁS
Franco Colapinto Hoy: El argentino sonríe, se CONFIRMA la PEOR noticia posible para la F1 2026. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Carlos Sainz y Williams advierten a Mercedes; Franco Colapinto es atacado por europeos
- hace 38 minutos
Colapinto Noticias Hoy: PREOCUPANTE mensaje de Mercedes
- Hoy 01:00
Colapinto recibe el PEOR pronóstico posible sobre su temporada con Alpine
- Hoy 00:30
F1 Noticias Hoy: Aston Martin destapa NUEVO ATRASO
- Hoy 00:00
Williams lanza RETADOR mensaje a Mercedes
- Ayer 21:30
El riesgo que puede marcar la DIFERENCIA entre Colapinto y Bortoleto en la F1
- Ayer 20:30
Más leído
URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
- 31 enero
Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
- 28 enero
BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
- 31 enero
Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
- 23 enero
El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
- 27 enero
SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac
- 28 enero