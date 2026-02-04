Williams revela la DOLOROSA VERDAD sobre porque no estuvieron en Barcelona

Aunque Williams, escudería donde pilota Carlos Sainz, tuvo que ausentarse de la semana de pruebas en Barcelona, el jefe del equipo, James Vowles, confía en que la escudería no iniciará la temporada de Fórmula 1 con desventaja.

Este 3 de febrero se presentó el diseño del FW48, el nuevo monoplaza para este año, y Vowles dejó claro que, pese a los contratiempos, no hay motivos para alarmarse.

Williams fue el único constructor que se vio obligado a saltarse la semana de pruebas no oficiales en España a finales de enero, debido a importantes retrasos en la producción del coche. En su lugar, el equipo se concentró en un riguroso programa de pruebas virtuales (VTT) en sus instalaciones de Grove, donde se recopilaron datos fundamentales.

"Me habría gustado estar en Barcelona, era nuestro objetivo y lo teníamos planeado", comentó Vowles durante la presentación. "No obstante, logramos avanzar con éxito junto a Carlos Sainz y Alex Albon mientras el resto estaba en Barcelona", concluyó.

Doloroso pero necesario

Según Vowles, los retrasos se deben a la enorme complejidad del FW48. La nueva máquina es "tres veces más compleja" que cualquier otro coche construido por el equipo, lo que hizo que faltar a Barcelona fuera una "decisión dolorosa pero necesaria" para explotar al máximo las posibilidades de las nuevas regulaciones.

Aun así, Vowles afirma que el FW48 es el "coche mejor fabricado" durante su etapa en Williams, un claro indicio de las mejoras en los procesos internos y en la calidad del diseño.

Williams también se beneficia de su condición de equipo cliente de Mercedes. "Tenemos la suerte de que Mercedes cuenta con suficientes pilotos, lo que nos aporta mucha información sobre la caja de cambios y la fuente de potencia, dándonos una ventaja al llegar a Bahréin", explicó Vowles.

Añadió que no cree que seis días de pruebas supongan una desventaja. La fiabilidad del motor, de la fuente de energía y de la caja de cambios se ha demostrado, y las pruebas virtuales han permitido resolver muchos de los inconvenientes del coche. Solo queda que los pilotos perfeccionen lo aprendido en pista.

