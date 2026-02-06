Colapinto recibe el PEOR pronóstico posible sobre su temporada con Alpine

Franco Colapinto ha sido menospreciado de nuevo, ya que consideran que quedará último en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Después de haber pasado la temporada 2025 sin poder sumar un solo punto, la aspiración para Alpine y Colapinto es poder salir del agujero donde entraron y gracias a las nuevas regulaciones y el motor Mercedes que usarán poder sumar puntos, pero no todos creen que eso pueda suceder.

De acuerdo a la valoración de Kym Illman, el piloto argentino no solo no tendrá una mejora, sino que será el último lugar del campeonato de pilotos en general al finalizar la temporada.

Pronosticando que Franco acabará en el lugar 22 de 22 pilotos, eso significaría que le auguran una peor temporada que incluso nuevas escuderías como Cadillac y Audi.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

