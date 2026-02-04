Franco Colapinto sonríe: Se CONFIRMA la PEOR noticia posible para la F1 2026

Se confirmó la peor noticia posible para la Fórmula 1 en 2026; sin embargo, Franco Colapinto y Alpine estarán contentos al respecto.

Esteban Ocon, corredor de Haas, habló sobre el rendimiento mostrado por la escudería alemana y su motor en los primeros test de pretemporada de la máxima categoría.

Esto fue lo que dijo a Motorsport: "Vimos que Mercedes fue muy rápido en todas estas pruebas, Ferrari también estaba bien posicionado, que Red Bull estaba bien y que McLaren también está en la pelea.

"El grupo de atrás, VCARB, Alpine y nosotros, estará más reñido, mientras que Audi y Cadillac están un poco más atrás por ahora", señaló el corredor francés de la escudería estadounidense.

Estas son grandes noticas para Colapinto, ya que su monoplaza 2026 usará motor Mercedes y, si resulta ser el mejor de la parrilla, podría meter al argentino de lleno en la pelea por los podios.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

