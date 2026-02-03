Checo Pérez, ILUSIONADO tras las últimas palabras de Mercedes

George Russell despertó la ilusión dentro de Sergio Pérez y Cadillac tras sus últimas palabras sobre el motor Ferrari que usará la escudería estadounidense.

En declaraciones publicadas por The Race, el corredor británico opinó de forma honesta sobre lo que vio de la unidad de potencia desarrollada en Maranello en los últimos test para 2026

Esto fue lo que comentó: "La unidad de potencia Ferrari parece confiable, hicieron muchas vueltas, no muy atrás de nosotros en el transcurso de la prueba y desde el lado de la unidad de potencia, Haas también hizo muchas vueltas con los motores Ferrari.

"Así que la verdad es que podría haber una buena lucha en nuestras manos, pero estamos satisfechos con lo que hemos experimentado hasta ahora. Se habló mucho de que la unidad de potencia Red Bull no estaba a la altura [en] el primer año. [Pero] por lo que hemos visto hasta ahora, definitivamente han cumplido.

"Estamos marcando las casillas de todo lo que queremos marcar, pero no podemos descartar a nuestros rivales. Así que la gente siempre busca el coche más rápido y lo descubriremos en Melbourne. Quienquiera que sea, ese será el coche en el que deseas intentar inspirarte", señaló.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

