Hamilton sería obligado a ABANDONAR Ferrari
Lewis Hamilton podría alejarse de Ferrari en 2026, según declaró un experto de la Fórmula 1, siempre y cuando se cumpla una condición clave.
El siete veces campeón mundial afronta la próxima temporada con un reinicio total. Ferrari apuesta por una transformación a todo nivel: se implementarán cambios normativos importantes, se presentará un coche completamente nuevo, se asignará un ingeniero de carrera distinto y se reorganizará la dirección del equipo, todo con el objetivo de devolver al piloto de 41 años a la lucha en la punta de la parrilla.
El SF-26 será el primer modelo en incorporar desde el inicio las sugerencias de Hamilton, lo que ha despertado esperanzas de una verdadera disputa por el campeonato. Sin embargo, el informante asegura que el desempeño del coche podría ser decisivo para determinar la continuidad del británico en el equipo italiano.
El mal rendimiento de Ferrari en 2025, sumado al hecho de que el propio Hamilton no destacó frente a su compañero, Charles Leclerc —quien logró siete podios ese año—, ha generado dudas sobre su futuro.
No obstante, el piloto ha regresado a la competición con un buen ánimo. Durante la sesión de barrido en Barcelona, se marcó el mejor tiempo y Hamilton admitió que la sensación al conducir fue notablemente superior a la del año pasado, y que, simplemente, volvió a disfrutar del deporte.
¿Dejará Hamilton la F1 en 2026?
Aunque las pruebas son solo indicativas y el verdadero orden competitivo se definirá en el Gran Premio de Australia, una voz dentro del paddock sigue preocupada por la permanencia del piloto en Ferrari.
El fotógrafo y experto de la F1, Kym Illman, analizó el futuro de Hamilton en su canal de YouTube. "Lewis Hamilton. El año pasado tuvo serios problemas", comentó Illman. "Este año contará con un nuevo ingeniero de carrera, pero dudo que eso marque una gran diferencia. Creo que enfrentará otro año complicado como el anterior.
Si a lo largo de la temporada vuelve a registrar otro rendimiento flojo, no me sorprendería ver cómo Ferrari y Lewis se separan. No puedo imaginar a Lewis compitiendo en más de 30 carreras situándose en la mitad del pelotón."
