Williams lanza RETADOR mensaje a Mercedes

El directivo de Williams, James Vowles, tiene grandes expectativas sobre el motor de Mercedes para la próxima temporada, aunque cree que la supremacía del gigante alemán no será tan notable como en épocas anteriores, lo cual son buenas noticias para Carlos Sainz.

Esta temporada, la Fórmula 1 se reinventa con cambios radicales. Las nuevas normativas técnicas y la introducción, por primera vez desde 2014, de motores que combinan combustibles sostenibles con una dosificación equilibrada entre energía eléctrica y potencia tradicional marcan una era renovada.

Además, los coches son ahora más ligeros, compactos y ágiles, lo que promete carreras aún más emocionantes.

¿Un nuevo dominio de Mercedes?

Entre 2014 y 2021, Mercedes dominó la F1 en una época de transformaciones en el ámbito motor. La hegemonía de los “Silver Arrows” se vio interrumpida en 2022, cuando cambios en las reglas técnicas y el polémico concepto de zero sidepod alteraron el panorama.

Con base en esos antecedentes, muchos apuntan a Mercedes como la gran favorita para luchar por el campeonato mundial de este año. Aunado a ello, durante la shakedown en Barcelona, el equipo de Brackley demostró solidez con más de quinientas vueltas completadas.

Motor confiable

El propio Vowles tuvo que ausentarse de la semana de pruebas en Barcelona porque el coche aún no estaba preparado para competir. Williams sigue confiando en el motor de Mercedes, y según el director, su rendimiento ha sido muy prometedor.

“Hemos comprobado que la unidad de potencia es fiable”, declaró a la prensa durante el lanzamiento del nuevo coche el pasado martes. “Pero aún quedan desafíos por superar y tenemos seis días de pruebas para afinarlos.”

Vowles continuó: “Contamos con una base sólida tanto en el motor como en la caja de cambios. Lo impresionante es ver la cantidad de vueltas que se están dando, algo que no se esperaba al inicio de una nueva era en el sector. En 2014, Mercedes tenía una ventaja considerable, pues los rivales estaban rezagados. Hoy, esa diferencia se ha reducido y lo esencial es optimizar cada detalle.”

