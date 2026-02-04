¿Trampa? Alonso pilotará una COPIA de McLaren en 2026

Una primera mirada al monoplaza Aston Martin 2026 sugiere que Adrian Newey se ha valido de uno de sus antiguos diseños de F1 y Fernando Alonso podría conducir una copia.

Newey ha creado coches que han ganado carreras y campeonatos para equipos tan diversos como Red Bull y Williams, y su trayectoria también incluye una etapa en McLaren entre 1997 y 2005.

Su último proyecto para McLaren, el MP4-20, incorporaba un par de “cuernos” situados a ambos lados de la estructura de seguridad. Estas aletas servían para canalizar el flujo de aire hacia el alerón trasero y aumentar la carga aerodinámica.

El diseño de Newey le permitió a McLaren conseguir 10 victorias en 2005, de las cuales siete fueron gracias a Kimi Raikkonen, impulsándolo en la lucha por el campeonato. Sin embargo, fue Fernando Alonso, de Renault, quien se llevó el título ese año. Resulta curiosa la conexión, ahora que el español conducirá un monoplaza de F1 diseñado por Newey… ¡y equipado con “cuernos”!

El concepto desarrollado en 2005 se ha reflejado en el AMR26, aunque en una versión más modesta de dichos “cuernos”, situados a cada lado de la estructura de seguridad de Aston Martin. Con ello, Newey rinde homenaje a uno de sus diseños anteriores.

The MP4-20 (McLaren, 2005) vs the AMR26 (Aston Martin, 2026)

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

¿Qué sabemos sobre el AMR26?

El AMR26 debutó en el shakedown de Barcelona la semana pasada, saliendo a pista con un impactante diseño de pruebas en negro durante el cuarto día de test.

El diseño agresivo de Aston Martin no pasó desapercibido para sus competidores. Newey reflexionó sobre el enfoque del AMR26 en la página del equipo:

"No considero ninguno de mis diseños como agresivo. Simplemente seguimos lo que creemos es la dirección correcta, y es posible que esa orientación se interprete como agresiva. Tiene características innovadoras que no se habían visto antes. ¿Es agresivo? Quizás, o quizás no."

Cuando se le preguntó acerca del enfoque en el diseño, Newey continuó: "Todo comienza con la distribución general del coche: determinar cómo se sitúa respecto a la distancia entre ejes y dónde se concentran las masas principales. Posteriormente, se perfecciona la suspensión delantera y trasera, componentes fundamentales a la hora de gestionar el flujo aerodinámico.

El alerón delantero y la forma del morro han variado respecto a años anteriores. Luego se cuida el diseño de los laterales y el tratamiento de la parte trasera, que difiere notablemente de lo que habíamos hecho hasta ahora.

Respecto a si otros equipos presentarán soluciones similares, aún es incierto. Nosotros hemos apostado por lo que consideramos la opción correcta, aunque otros podrían optar por rutas diferentes. Esa diversidad es la esencia de la emoción que generan las nuevas regulaciones al ver las distintas propuestas de cada escudería."

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!