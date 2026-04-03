Il team di Sky Sports F1 si è trovato in un bel guaio durante il weekend del Gran Premio del Giappone, a causa di un incidente con l'allarme antincendio.

Con Martin Brundle assente dal weekend di gara come parte della sua normale rotazione stagionale, il team di Sky F1 era composto da David Croft, Ted Kravitz, Karun Chandhok, Jenson Button, Bernie Collins e Natalie Pinkham.

Anche Rachel Brookes era nel paddock per le interviste post-sessione, mentre Kimi Antonelli conquistava la sua seconda vittoria consecutiva in un Gran Premio, diventando il più giovane leader di sempre del campionato piloti di F1.

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Ma mentre erano fuori a mangiare sushi a Yokkaichi, a circa 10 miglia dal Circuito Internazionale di Suzuka, Croft e gli altri sono stati protagonisti di un momento piuttosto imbarazzante.

Croft ha rivelato all'F1 Show che l'ex pilota di F1 Chandhok aveva accidentalmente fatto scattare l'allarme antincendio nel ristorante per due volte, con Pinkham che ha suggerito che la polizia sia dovuta intervenire dopo la seconda occasione.

«Avevamo bisogno di te, Martin,» ha detto Croft riguardo all'assenza di Brundle dal weekend del GP del Giappone. «Avevamo bisogno di te venerdì sera per tenere a bada Karun Chandhok.»

«Abbiamo avuto un piccolo incidente nel centro di Yokkaichi dove, notoriamente, Karun ordina per tutti quando si tratta di pasti, e potrebbe aver usato il pulsante sbagliato.»

«Pensava di chiamare il cameriere, ma in realtà stava premendo l'allarme antincendio. Due volte.»

«La seconda volta, così forte da far evacuare il ristorante. L'ultima volta è stato visto sgattaiolare via nella notte insieme ad un paio di altri.»

Pinkham è poi intervenuta, dicendo: «Abbiamo prove video di questo momento che includevano l'arrivo della polizia. E una ragazza stava correndo fuori dall'edificio così velocemente che è caduta e ha urlato. Ed era tutto a causa di Karun!»

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Quando è la prossima gara di F1?

A seguito della cancellazione di entrambi i due weekend di gara previsti per aprile a causa del conflitto in Medio Oriente, la F1 si prende ora una pausa di cinque settimane fino al weekend del GP di Miami all'inizio di maggio.

Durante l'F1 Show, Brundle ha confermato che tornerà nella formazione di Sky Sports F1 per Miami, descrivendo anche quella prossima gara come 'uno dei più grandi rilanci nella storia della Formula 1'.

Il weekend del GP di Miami inizia venerdì 1 maggio ed è un weekend sprint, quindi vedremo le FP1 e le qualifiche sprint in quel primo venerdì di maggio.

Sabato 2 maggio si svolgerà la gara sprint prima che l'attenzione si sposti sul Gran Premio con le qualifiche del Gran Premio più tardi sabato, e il Gran Premio di Miami domenica 3 maggio con l'orario di partenza alle 16:00 ora locale (21:00 BST).

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