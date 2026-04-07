George Russell se enfrenta a una nueva amenaza de Lewis Hamilton en Mercedes

Una nueva amenaza se ha presentado para las posibilidades de título de George Russell en la F1 2026, justo cuando el británico esperaba ocupar su lugar como el piloto número 1 en Mercedes.

En el período previo al Gran Premio de Australia que abrió la temporada el mes pasado, Russell apenas podía ocultar su emoción por el hecho de que Mercedes parecía haberle construido finalmente un coche contendiente al campeonato.

El W17 permitió al piloto de 28 años liderar la clasificación de pilotos después de la primera carrera del año en Melbourne, y las Flechas Plateadas continuaron demostrando su dominio al llevarse tanto la victoria en la carrera sprint como en el Gran Premio principal en la segunda ronda en China.

Mientras Russell subía al escalón más alto del podio después de la sprint de Shanghái, fue su compañero de equipo de 19 años, Kimi Antonelli, quien brilló ese fin de semana, haciendo historia como el poleman más joven de un Gran Premio antes de conseguir su primera victoria en el evento de larga duración.

Claramente eufórico después de su primera victoria en un Gran Premio de F1, Antonelli luego aseguró una victoria consecutiva al ganar el GP de Japón, donde las grietas realmente comenzaron a aparecer en la fría fachada de Russell.

Para ser justos con el británico, sufrió un problema técnico en la clasificación en Suzuka, y un error de configuración de Mercedes lo retrasó, pero su respuesta emocional al ver a Antonelli liderar el grupo en la meta demostró que no es ajeno al hecho de que el adolescente podría interponerse en el camino de sus esperanzas de un primer título.

TITULARES DE F1: Max Verstappen busca reemplazo mientras se insta a Christian Horner a irse a Audi

Brundle: Russell 'perdió la cabeza' en Japón

El artículo sigue tras el video

Antonelli todavía está lejos de ser perfecto y, dado que solo está en su segundo año en la cima del automovilismo, tiene mucho que aprender.

Pero tiene la ventaja de cara al descanso forzado de cinco semanas, convirtiéndose en el piloto más joven de la historia en liderar el campeonato de F1.

En el último episodio de The F1 Show después del GP de Japón, Natalie Pinkham, David Croft y Martin Brundle evaluaron cuán grande es la amenaza de Antonelli para la campaña de Russell en 2026.

Antonelli ha ganado más Grandes Premios que Russell en las primeras rondas de la campaña de 2026, y Brundle señaló lo desafortunado del momento para el británico, quien apenas logró deshacerse de un siete veces campeón como compañero de equipo.

"Si yo fuera George, estaría más preocupado después de tres carreras de lo que estaba al principio de la temporada", dijo Brundle.

"George hizo todo ese trabajo duro en Williams y pasó uno o dos años extra allí. Va a Mercedes justo cuando dejaron de dominar y tiene que tolerar todo eso. Ahora, parece que tienen un coche de campeonato y dirías que George tiene la ventaja y, de repente, tiene que mirar al otro lado del garaje y pensar: 'espera un minuto, esto no está ni cerca de ser seguro. Todavía tengo que vencer a este adolescente'."

Volviendo a la amenaza de Antonelli y cómo Russell necesita afrontar el desafío de vencer a su compañero de equipo durante el resto de la temporada, Brundle añadió más tarde: "Creo que George estaba frustrado, perdió un poco la cabeza. Tenía esa carrera [GP de Japón] bajo control, creo, en el sentido de que probablemente habría superado a Piastri más tarde."

"Así que, en general, sí, necesita un reinicio en eso. Va a Miami nueve puntos por detrás de su compañero de equipo."

"Son tiempos difíciles para George y tiene que tratar a Kimi Antonelli como si fuera Lewis Hamilton en su mejor momento y una amenaza para el campeonato."

LEER MÁS: Lewis Hamilton revela por qué no asistió a las reuniones de Ferrari

Relacionado