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Carlos Sainz and Fernando Alonso pointing and waving at fans during the drivers' parade

F1 Hoy: Todo sobre las prácticas en el Gran Premio de Japón; Mercedes aumenta la ventaja

Carlos Sainz and Fernando Alonso pointing and waving at fans during the drivers' parade — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: Todo sobre las prácticas en el Gran Premio de Japón; Mercedes aumenta la ventaja

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