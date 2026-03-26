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Russell, Hamilton and Verstappen in respective F1 kits in front of Japanese flag-themed background

SHOCK: ¡Equipos EXPLOTAN contra la FIA por PERMITIR TRAMPA de Mercedes!

Russell, Hamilton and Verstappen in respective F1 kits in front of Japanese flag-themed background — Foto: © IMAGO

SHOCK: ¡Equipos EXPLOTAN contra la FIA por PERMITIR TRAMPA de Mercedes!

Se ha revelado que los equipos de la Fórmula 1 estarían furiosos con la FIA por permitir el uso de un alerón defectuoso durante el pasado Gran Premio de China.

Desde AutoRacer.it confirmaron la noticia que se hizo viral en redes sobre un comportamiento extraño del monoplaza alemán. Por lo tanto, comenzaron a surgir los reportes de lo que sucede detrás del escenario.

Esto fue lo que informaron: "Algunos equipos reprochan una falta de intervención durante la carrera y ahora, después de que se haya cerrado el caso, está claro que la reaparición del mismo problema reivindiría una avería pero desencadenaría sanciones por parte de la Dirección de la carrera.

"No toda la competencia sigue siendo escéptica sobre la historia, pero una fuente de alto perfil confía en que a pesar de los diversos problemas que han tenido, ese comportamiento, error voluntario o no, no lo volveremos a ver. Fuentes de otros equipos atestiguaron la rareza de mover el ala no solo más lentamente, sino en dos etapas, mientras el moco está bajando en el frenado.

"Esto también podría ser un truco lícito, si eludió la interpretación de la regla del cálculo de cierre efectivo dentro de los 400 ms. Según alguna información recopilada, es cierto que Mercedes desde las pruebas ha tenido algunos dolores de cabeza sobre la resistencia de los materiales de las alas móviles y de los componentes hidráulicos para optimizar.

"Una fuente revela que, con estas nuevas modalidades, en algunos casos más de un coche además de Mercedes habría tenido dificultades para terminar una carrera. Lo que lleva a creer que el comportamiento del ala podría ser una coincidencia particular", confirmaron.

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¿Cómo queda el Campeonato de Pilotos tras el GP de China?

GPFans te presenta las posiciones actualizadas del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.

George Russell sigue en primera posición, con Kimi Antonelli siguiéndolo de cerca tras ganar la pole y la victoria en China. Detrás, los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan la tercera y cuarta posición.

Carlos Sainz y Franco Colapinto sumaron los primeros puntos de la temporada, con Fernando Alonso y Sergio Pérez aún sin poder obtener unidades con Aston Martin y Cadillac, respectivamente.

Pos. Piloto Puntos
1George Russell51
2Kimi Antonelli47
3Charles Leclerc34
4Lewis Hamilton33
5Oliver Bearman17
6Lando Norris15
7Pierre Gasly9
8Max Verstappen8
9Liam Lawson8
10Arvid Lindblad4
11Isack Hadjar3
12Oscar Piastri2
13Carlos Sainz2
14Gabriel Bortoleto1
15Franco Colapinto0
16Esteban Ocon0
17Nico Hülkenberg0
18Alex Albon0
19Valtteri Bottas0
20Sergio Pérez0
21Fernando Alonso0
22Lance Stroll0

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¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

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