SHOCK: ¡Equipos EXPLOTAN contra la FIA por PERMITIR TRAMPA de Mercedes!

Se ha revelado que los equipos de la Fórmula 1 estarían furiosos con la FIA por permitir el uso de un alerón defectuoso durante el pasado Gran Premio de China.

Desde AutoRacer.it confirmaron la noticia que se hizo viral en redes sobre un comportamiento extraño del monoplaza alemán. Por lo tanto, comenzaron a surgir los reportes de lo que sucede detrás del escenario.

Esto fue lo que informaron: "Algunos equipos reprochan una falta de intervención durante la carrera y ahora, después de que se haya cerrado el caso, está claro que la reaparición del mismo problema reivindiría una avería pero desencadenaría sanciones por parte de la Dirección de la carrera.

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"No toda la competencia sigue siendo escéptica sobre la historia, pero una fuente de alto perfil confía en que a pesar de los diversos problemas que han tenido, ese comportamiento, error voluntario o no, no lo volveremos a ver. Fuentes de otros equipos atestiguaron la rareza de mover el ala no solo más lentamente, sino en dos etapas, mientras el moco está bajando en el frenado.

"Esto también podría ser un truco lícito, si eludió la interpretación de la regla del cálculo de cierre efectivo dentro de los 400 ms. Según alguna información recopilada, es cierto que Mercedes desde las pruebas ha tenido algunos dolores de cabeza sobre la resistencia de los materiales de las alas móviles y de los componentes hidráulicos para optimizar.

"Una fuente revela que, con estas nuevas modalidades, en algunos casos más de un coche además de Mercedes habría tenido dificultades para terminar una carrera. Lo que lleva a creer que el comportamiento del ala podría ser una coincidencia particular", confirmaron.

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¿Cómo queda el Campeonato de Pilotos tras el GP de China?

GPFans te presenta las posiciones actualizadas del Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.

George Russell sigue en primera posición, con Kimi Antonelli siguiéndolo de cerca tras ganar la pole y la victoria en China. Detrás, los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton completan la tercera y cuarta posición.

Carlos Sainz y Franco Colapinto sumaron los primeros puntos de la temporada, con Fernando Alonso y Sergio Pérez aún sin poder obtener unidades con Aston Martin y Cadillac, respectivamente.

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