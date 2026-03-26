GP de Japón 2026: TODO lo que debes saber del CAMBIO DE REGLAS de la F1

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha introducido una modificación en las normas de clasificación justo antes del Gran Premio de Japón. La medida se centra en la regeneración de energía y en las críticas que ha generado la técnica conocida como "super clipping". Con la reducción del máximo de nueve a ocho megajulios, ¿qué significa esto en la práctica?

Los monoplazas de Fórmula 1 han experimentado grandes cambios de cara a la temporada 2026, especialmente en el ámbito de la electrificación. Aunque la categoría reina ya utilizaba unidades híbridas, el enfoque se ha desplazado hacia la potencia eléctrica.

Mientras que antes la relación entre la potencia del motor de combustión y la de la batería junto con el MGU-K era de 90-10 o 80-20, hoy se sitúa en un equilibrio de 50-50. Esto ha convertido el manejo de la batería en un aspecto crucial, generando además algunas críticas. Como respuesta provisional, la FIA ha ajustado el límite de regeneración máxima en la pista Suzuka International Racing Course durante las clasificaciones.

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La energía eléctrica almacenada en la batería se recupera de tres maneras. La primera es frenar, haciendo que el MGU-K actúe como generador. Así, la energía cinética que se pierde en forma de calor en los frenos se transforma en electricidad. La segunda técnica es el método "lift-and-coast", en el que el piloto libera el acelerador antes de llegar a la zona de frenado. Durante la inercia del vehículo se produce energía sin desperdiciar combustible. La tercera forma es la más polémica: el "super clipping". En esta táctica, en lugar de que el motor de combustión acelere el coche hasta alcanzar la máxima velocidad, se utiliza al final de una recta para impulsar el motor eléctrico y generar energía. Esta técnica permite mantener el acelerador a fondo, aunque se pierda velocidad en el tramo recto.

La FIA intenta frenar el uso excesivo del "super clipping". Mientras que el límite máximo se mantiene en 9MJ durante las sesiones de práctica libre y la carrera, en la clasificación se ha bajado a 8MJ. Esto se debe a que en Suzuka hay pocas zonas de frenada intensa y, al contar con menos frenadas, es más habitual recurrir al "super clipping" para recuperar energía. ¿Qué implica bajar el límite a 8MJ?

En esencia, se reduce la cantidad de potencia que se puede aprovechar. Esto conlleva velocidades algo menores, pero a la vez los pilotos tienen que gestionar menos la recuperación de energía, al verse limitados a una cantidad inferior. Se estima que la reducción puede traducirse en unos cuatro segundos menos por vuelta en el empleo de "super clipping".

Esta medida no es perfecta, pero es lo mejor que han logrado acordar, temporalmente, la FIA junto con los equipos de F1 y los fabricantes de motores. Con la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, la federación tiene el tiempo necesario para implementar cambios más sólidos antes de la cita de Miami.

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¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?

La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.

Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.

GPFans te presenta la lista con la información del motor que usan los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

¿Quién hace los motores de cada equipo de Fórmula 1 en 2026? Fabricante de motor Equipos Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

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