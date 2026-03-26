ESCÁNDALO en F1: Mercedes ADMITE PIEZAS ILEGALES en su auto

Mercedes reconoció, antes del Gran Premio de Japón, que su monoplaza W17 presentaba un problema durante la última carrera en China. En vez de que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) interviniera con alguna sanción, se mostraron conformes con la explicación, dejando el asunto sin mayores repercusiones.

Una decisión inexplicable que podría acarrear serias consecuencias. Los coches del 2026 incorporan aerodinámica activa. Tanto el alerón delantero como el trasero pueden abrirse o cerrarse según el modo elegido. En curvas, estos permanecen cerrados para generar mayor carga aerodinámica, mientras que en zonas designadas como “Modo Recto” se despliegan, reduciendo la resistencia del aire y permitiendo alcanzar mayores velocidades.

El reglamento técnico vigente consta de nada menos que 259 hojas. Una buena parte de estas disposiciones se centra en la aerodinámica activa. Según el Artículo 3.10.10.o de la sección C, el alerón delantero debe cambiar completamente del modo “recto” al de “curvas” o viceversa en un máximo de 400 milisegundos. Lo mismo se aplica para el alerón trasero, según lo estipulado en el Artículo 3.11.6.d.

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Se descubrió que el alerón delantero de Mercedes tardó alrededor de 800 milisegundos en cerrar, en lugar de los 400 requeridos. Esto se evidenció especialmente cuando Russell se enfrentó codo a codo con la Ferrari de Charles Leclerc en la vuelta 29, en el Shanghai International Circuit. Dado que el alerón de Mercedes no cumplía con el reglamento técnico, se podría esperar alguna intervención, tal como habían solicitado tanto Ferrari como McLaren a la FIA, justo cuando el calendario se encaminaba hacia Suzuka.

En Japón, Mercedes explicó que el alerón delantero en China cambió de modo más lentamente debido a un error en los cálculos. El sistema hidráulico encargado de mover los alerones no generó la presión necesaria de forma oportuna, lo que hizo que el cambio de “modo recto” a “modo curvas” se realizara de forma más lenta de lo estipulado. La FIA analizó el caso con Mercedes y ha quedado satisfecha con la explicación ofrecida.

Se ha generado una situación insólita: Mercedes admite que su coche en Shanghai no respetó el reglamento técnico, y la FIA, a pesar de constatar la infracción, no ha impuesto sanción ni emitido una advertencia formal. Normalmente, quebrantar una norma técnica conlleva a la descalificación, no solo en la Fórmula 1, sino en todas las competiciones del automovilismo. Ya lo vimos la semana pasada con Verstappen Racing en el Nürburgring.

Esta decisión sienta un peligroso precedente, abriendo la puerta a maniobras dudosas con los alerones. Es absurdo que Mercedes pueda evadir una sanción por una infracción técnica justificándola como un “error de cálculo”. Recordemos el caso de McLaren en Las Vegas el año pasado, cuando se produjo una doble descalificación por el excesivo desgaste de la plancha del coche, derivado justamente de un fallo en la medición de la altura. Lando Norris y Oscar Piastri fueron castigados, pero ¿dónde queda la sanción para Mercedes?

Asimismo, en el Gran Premio de Hungría de 2021 se produjo una polémica similar. Esteban Ocon ganó en condiciones difíciles, mientras que Sebastian Vettel, que terminó en segunda posición, pasó desapercibido tras la descalificación de Aston Martin. La FIA no pudo tomar una muestra de combustible para Vettel, situación que de nuevo fue atribuida a un “error de cálculo”.

Un coche está dentro o fuera del reglamento, es decir, es legal o ilegal sin términos medios. Es evidente que el Mercedes de China incumplió las normas, y resulta sorprendente que los coches de Kimi Antonelli y Russell no hayan sido descalificados.

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¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?

El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.

Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.

Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.

"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."

Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.

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