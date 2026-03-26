Han confirmado que Fernando Alonso podría retirarse de la Fórmula 1 tras la temporada 2026.

Dani Juncadella, piloto de simulación en Aston Martin, ofreció declaraciones al Diario Sport sobre el futuro del corredor bicampeón del mundo y los problemas que ha atravesado con el equipo británico en el presente campeonato.

Esto fue lo que dijo: "Si las mejoras de Aston Martin son exponenciales. Imagínate que hay cambios con la nueva reglamentación, Aston Martin consigue solucionar muchos de sus problemas y acaban el año siendo competitivos. Conociendo a Fernando a lo mejor acaba el año y dice ‘ahora que hemos hecho el coche competitivo, no me voy a ir’.

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"Pero si el coche no es competitivo en todo el curso y no se consiguen hacer pasos adelante grandes, imagino que será su último año. La situación es extrema, preocupante y peor de lo que esperaba viéndolo desde fuera o con lo que pude probar el año pasado. A nosotros nos llegaban unos datos de Honda, pero luego cuando pones el coche real en pista y le pones el motor real, de repente nada cuadra.

"Y no digo que sea error de Honda o de Aston Martin, pero les ha salido el tiro por la culata y hay que intentar encontrar soluciones lo antes posible. Si a mí me preguntas si se sentía tan mal el AMR26 en el simulador, la respuesta es que no", declaró.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

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